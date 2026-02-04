蒙特樂橄欖油有假！混芥花油標100%純 獲利1500萬挨罰400萬

法務部調查局、食品藥物管理署和台北市衛生局等單位查獲「融琦國際有限公司」，混合進口橄欖油和芥花油再當成100%純橄欖油對外販售，不法獲利約1500萬元，遭北市衛生局重罰新台幣400萬元，呼籲曾買到的消費者立即停用並通報主管機關。

賣給食材批發商、手工材料行

調查局嘉義市調查站接到民眾檢舉，公司登記在台北市的融琦公司從民國113年起從義大利進口少量的「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，載到新北市深坑區的倉庫，將500公升芥花油與20公升橄欖油以1：25的比例混合，再用簡陋的設備分裝到蒙特樂橄欖油空桶，並黏貼標有蒙特樂橄欖油、標明原產地義大利和「100%PURE橄欖油」的標籤，批發販售給餐廳食材批發商和手工皂材料行。

整起案件由法務部地檢署、新北市調查處、基隆市調查站、嘉義市警局、衛福部食藥署、台北市衛生局、新北市衛生局等單位組成專案小組調查，1/20查扣已經混充好的油130箱，每箱有2公升裝的油6罐，調查發現至今約售出2萬箱。

食藥署嚴正重申，市售食品不得有任何攙偽假冒，查獲違規依《食品安全衛生管理法》從嚴處分，並移送檢察機關偵辦，不法業者的混油槽設備和分裝空桶、標籤、帳冊已被查扣，食藥署責令業者將產品下架回收，並封存尚未售出的油品，涉案的2家公司負責人各以新台幣80萬元交保，2名員工各以20萬元交保，全案持續擴大清查產品銷售流向。

網購平台也曾販售

台北市衛生局已經要求各網路購物平台業者將蒙特樂橄欖油下架、要求停售，截至1/28已經下架回收3202瓶。

根據《食品安全衛生管理法》第28條、第45條規定，市售食品標示不實可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。台北市衛生局重罰融琦公司新台幣400萬元罰鍰。

至於業者攙偽假冒100%純橄欖油的犯行，衛生單位將配合檢調偵辦。台北市衛生局呼籲食品業者，製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、當作贈品或公開陳列攙偽或假冒的食品或食品添加物，可處7年以下有期徒刑，得科或併科新台幣8000萬元以下罰金。

食藥署研議修改橄欖油標示規定

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，橄欖油與芥花油混合出的油品屬於調和油，並無不可，業者的犯行主要是標示不實，以及攙偽假冒蒙特樂橄欖油品牌的產品，涉嫌詐欺、偽造文書。

食藥署表示，已經蒐集國際規範，正研議訂定食用橄欖油及橄欖油粕品名標示規定，規劃盡快就市售橄欖油品名的用語、定義和分級標示，邀集學者專家研商，訂出規範，以維護消費者權益和食品安全。

調查局呼籲消費者，不要購買來路不明的食用油，如果發現假冒、混充食用油品，可撥打調查局檢舉專線0800-007-007檢舉。

◎ 圖片來源／台北市衛生局．食品藥物管理署提供

◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．台北市衛生局．法務部調查局．劉芳銘主任

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章