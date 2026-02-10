蒙特樂橄欖油混低價油 中市2業者近5000瓶急下架

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台北市有業者販售蒙特樂橄欖油涉混低價芥花油。台中市食安處稽查轄內2家下游業者要求下架回收，其中晉新實業社進貨4952瓶，現場413瓶退回上游，其他下架回收。

台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿，台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混低價芥花油事件，食安處於114年啟動「食用油脂稽查專案」，經查台中市有2家下游業者。

食安處指出，義盒盒餐廳進貨24瓶，現場僅剩1瓶已開封油品，責令停止使用；晉新實業社（烘焙材料行）進貨4952瓶，現場庫存413瓶已全數退回上游，並同步將該產品自蝦皮平台下架，通知其下游餐廳及公司行號辦理退貨。目前台中市已無該違規油品於市面販售或流通。

食安處針對中市20家食用油脂製造業者進行源頭查核，重點包括食品業者登錄、添加物使用、食品標示及食品良好衛生規範（GHP）等項目，並抽驗原料及產品共33件，檢驗重金屬與黃麴毒素等指標。

結果查獲瑞益油行製造的「蔴油」、「花生油」，以及金潤益食品工業有限公司製造的「黑蔴油」等3件產品，其飽和脂肪酸與反式脂肪酸含量與外包裝營養標示不符，已違反食品安全衛生管理法規定，分別裁罰新台幣4萬元，完成回收與改正。（編輯：張銘坤）1150210