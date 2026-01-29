蒙特樂橄欖油混低價芥花油 北市重罰進口商400萬元

北市衛生局表示，截至28日累積已下架融琦公司3202瓶產品，並依違反《食品安全衛生管理法》重罰400萬元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

融琦國際有限公司為降低成本，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，與低價芥花油混充裝瓶，外包標示「100％PURE橄欖油」。北市衛生局1月20日配合台北地檢署指揮偵辦，啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至28日，累積已下架3202瓶產品；同時依違反《食品安全衛生管理法》重罰400萬元罰鍰，另本案涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

衛生局說明，1月20日先前往融琦公司承租於新北市深坑區的製造場所，現場查獲混充油品之相關設備、器具，隨後至融琦公司位於本轄辦公地點進行搜索調查，經調查發現，融琦公司販售的「蒙特樂橄欖油100％PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。

衛生局指出，當日即刻啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至1月28日，累積已下架3202瓶產品；同時依《食品安全衛生管理法》 標示不實規定，從重裁處融琦公司新臺幣400萬元罰鍰，另本案涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

衛生局呼籲，食品或食品添加物依《食品安全衛生管理法》 規定，若有攙偽或假冒情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金；食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解情形，違者可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

衛生局提醒，凡有進貨或使用融琦公司販售之「蒙特樂橄欖油100％PURE （規格：2L）」業者，應立即主動停止使用、販售，並主動通報衛生主管機關，以免觸法。

