蒙特樂橄欖油混充芥花油 重罰400萬元、急下架3千瓶

【緯來新聞網】台北市政府衛生局表示，融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100PURE（2公升裝）」經查含有芥花油成分，標示與實際內容不符，違反食品安全相關規定，已處以新台幣400萬元罰鍰，截至1月28日，全台下架瓶數達3,202瓶。

蒙特樂橄欖油混充芥花油。（圖／翻攝衛生局官網）

衛生局指出，該款橄欖油產品主要透過網路平台銷售，疑涉牟利手法，引發食安疑慮。事件於1月20日由台北地檢署指揮偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛福部食品藥物管理署、新北市衛生局及台北市衛生局等單位組成專案小組，於新北市深坑區查獲該公司使用混油設備，並同步搜索其位於台北市的辦公地點。



此案為混油摻偽行為，產品雖標示為純橄欖油，實則含有其他油品成分，涉及違反《食品安全衛生管理法》第28條及相關標示規範。根據規定，標示不實可處以新台幣4萬元至400萬元罰鍰，本次依情節重大從重裁罰。若調查進一步確認涉及摻偽與假冒，則最重可面臨7年以下有期徒刑，並併科最高8,000萬元罰金。



衛生局同時指出，該產品流向廣泛，涉及至少11個網路與電商平台，包括蝦皮、MOMO、雙寶居家保健生活館、東森、Friday、HOTAI、viva、樂天、百利市、Yahoo與Parnassus巴納賽絲等通路，皆已通報下架。自1月20日啟動查核至今，已完成17個縣市之下游通路清查。



衛生單位表示，將持續追查產品流向及製造鏈，並與相關檢調單位配合偵辦，確保消費者權益與食安保障。未來也將強化市售油品標示查核，以防類似情事再次發生。

