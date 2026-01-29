蒙特樂橄欖油混充芥花油 重罰400萬、下架逾3千瓶

（中央社記者楊淑閔台北29日電）台北市衛生局今天表示，20日配合檢調查獲融琦公司所售「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」混充芥花油，主要在網路銷售，標示不實，重罰新台幣400萬元，至28日下架3202瓶。

市售橄欖油混充其他油品，可擴大圖利。台北市衛生局發布資訊說，20日配合台北地方檢察署指揮偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛福部食藥署及新北市衛生局等組成專案小組，前往融琦國際有限公司承租在新北市深坑區的製造場所，查獲混充油品所用設備、器具，隨後至其北市辦公地點搜索調查。

衛生局說，「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」主要在網路銷售，20日當天就啟動流向追查、通報作業，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，截至28日，包含「自蝦皮、MOMO、雙寶居家保健生活館、東森、Friday、HOTAI、viva、樂天、百利市、Yahoo、Parnassus巴納賽絲」，下架3202瓶。

衛生局說，此產品混充芥花油，依據違反食品安全衛生管理法標示不實之規定，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，先從重裁處400萬元罰鍰。

衛生局並說，涉及食安法有關摻偽假冒情節部分，違者可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，將持續配合檢調偵辦。（編輯：李錫璋）1150129