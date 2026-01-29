蒙特樂橄欖油混摻低價芥花油遭逮 2萬箱油品流入市面

嘉義市黃姓及李姓母子自義大利進口少量「蒙特樂橄欖油」，與低價芥花油混充裝瓶，以批價方式販售，民國113年起至今約有2萬箱流入市面，不法獲利約新台幣1500萬元。檢警20日前往發貨倉庫、住居所搜索，當場查封混充橄欖油及分裝器具等，經檢方複訊，黃姓、李姓母子各以新台幣80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案擴大清查油品流向。

嘉義市調查站接獲民眾檢舉調查，發現黃姓、李姓母子檔將進口橄欖油混摻低價芥花油批發販售，自民國113年迄今約2萬箱流於市面。專案小組日前搜索油品分裝場，查扣混充油品機具設備、待分裝空桶、標籤及帳冊等。（圖／嘉義市調查站提供）

嘉義市調查站今天發布新聞稿表示，民眾購買「蒙特樂橄欖油」後，察覺油品氣味異常，向調查站檢舉。經循線追查，發現黃姓婦人和李姓男子母子檔為降低成本、牟取暴利，自113年起從義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，再於倉庫內將低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶販售。

嘉義市調查站報請台灣台北地方檢察署檢察官指揮，與嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署等共組專案小組調查。

專案小組20日前往公司、發貨倉庫及黃姓母子住居所等6處搜索，當場查封混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝），並分由台北市及新北市政府衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

黃姓與李姓母子檔涉嫌進口橄欖油後混摻低價芥花油販售以牟利，嘉義市調查站接獲檢舉攜手檢警組成專案小組調查，20日搜索公司、發貨倉庫等6處，當場查封以芥花油混充橄欖油130箱。（圖／嘉義市調查站提供）

專案小組調查發現，黃姓婦人以自家公司名義，從義大利進口「蒙特樂橄欖油」，李姓男子負責公司自國內購買芥花油，共同在新北市深坑區倉庫進行混充，以每20公升橄欖油摻雜約500公升芥花油，再以簡陋機具設備混合後分裝到「蒙特樂橄欖油」空桶，黏貼「原產地：義大利」及「100%PURE橄欖油」標籤，欺騙消費者。

經檢方複訊，認為黃姓母子、李姓及傅姓員工涉犯詐欺及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，黃姓母子各以新台幣80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案持續擴大清查油品銷售流向。