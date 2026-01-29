「蒙特樂橄欖油」混充低價油！2年海削1500萬 北市重罰400萬

檢調查獲北市2家公司涉嫌以低價芥花油混充橄欖油販售，不法獲利約1500萬元。台北市政府衛生局依違反食品安全衛生管理法，對融琦國際有限公司從重裁處400萬元罰鍰，並已通知各網路平台下架問題產品，截至1月28日累積下架3202瓶。

不肖商人以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油的比例（即1比25）混合，再以簡陋機具設備自行分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶。（圖／調查局）

法務部調查局嘉義市調查站接獲線報，發現黃姓負責人以公司名義自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，另由李姓負責人以公司名義自國內購買芥花油。兩人共同於新北市深坑區倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油的比例（即1比25）混合，再以簡陋機具設備自行分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，並黏貼「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」標籤。

台灣台北地方檢察署吳啟維檢察官指揮專案小組，於本月20日同步搜索2間涉案公司、發貨倉庫及黃姓負責人、李姓負責人住居所等6處。檢方當場查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝），並分由台北市政府衛生局及新北市政府衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

調查發現，融琦國際有限公司及另一家公司自2024年迄今，已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1,500萬元。經複訊後，檢方認黃姓負責人、李姓負責人、李姓及傅姓員工涉犯刑法詐欺及違反食品安全衛生管理法第49條第1項等罪嫌，黃姓及李姓負責人各以80萬元交保，李姓及傅姓員工各以20萬元交保。

融琦國際有限公司及另一家公司自2024年迄今，已售出約2萬箱混充橄欖油， 不法獲利約1,500萬元。（圖／食藥署）

北市衛生局已於當天即刻啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售。全案仍持續擴大清查銷售流向。

北市衛生局呼籲，食品或食品添加物依食品安全衛生管理法第15條規定，若有攙偽或假冒情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可依同法第49條處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。而同法第28條規定，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違者可依同法第45條處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

