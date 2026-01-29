蒙特樂橄欖油「混芥花油」已售出2萬箱 負責人80萬交保

嘉義市調查站查獲，融琦國際有限公司為了牟取暴利，自義大利進口少量蒙特樂橄欖油，與低價芥花油混合分裝後，包裝標示100%橄欖油，從2024年起已售出約2萬箱，獲利超過1500萬元。檢調將兩名負責人移送法辦，各以80萬交保，劣質油也都依法下架。

日前有民眾檢舉融琦國際有限公司疑似用芥花油混充橄欖油販售，嘉義市調查站獲報後展開追查，發現該公司先從義大利進口少量蒙特樂橄欖油，再從國內大量購買芥花油，以大約1：25的比例，在新北深坑一處簡陋倉庫混合油品，分裝後貼上「義大利原產」以及「100%橄欖油」標籤，欺騙消費者。

融琦公司疑把橄欖油混用芥花油販售。圖／台視新聞

檢調追查，融琦公司為了降低成本、牟取暴利，涉嫌混充低價油販售，從2024年至今已售出約2萬箱，獲利超過1500萬元。

經複訊後，檢方認負責人及員工涉犯刑法詐欺及違反食安法等罪嫌，黃姓及李姓負責人各以80萬元交保，李姓及傅姓員工以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。

而台北市衛生局表示，已在第一時間通知各平台停止販售，累計全台下架數量達3202瓶，也加重裁處融琦公司400萬元罰鍰。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

