「蒙面嫌犯」闖酒行狂飲！青蛙趴醉倒廁所 警「帶回拘留」笑翻

美國維吉尼亞州阿什蘭（Ashland）一間酒類商店，在「黑色星期五」遭遇一場意外闖入事件，主角竟是一隻喝得爛醉的浣熊。警方與動物保護單位形容，這場騷動堪稱「酒精驅動的狂暴行為」。據悉，該隻浣熊當時呈現「青蛙趴」姿勢倒臥廁所地板，身旁是垃圾桶與馬桶，場面相當滑稽。

福斯新聞報導，漢諾威郡動物保護與收容中心（HanoverCounty Animal Protection and Shelter）表示，當時警方循著滿地碎裂的酒瓶一路追查，最終在浴室找到這名「蒙面嫌犯」。浣熊當時呈現「青蛙趴」姿勢倒臥地板，身旁是垃圾桶與馬桶，場面相當滑稽。

官方事後確認該浣熊名叫「科爾」（Cole），還開玩笑說牠「度過瘋狂週末後可能需要人載回家」。警方後來將這隻醉醺醺的小偷送往動物收容所「醒酒」。官方在聲明中指出，科爾休息幾小時後沒有明顯受傷，但可能「宿醉且做了不良人生選擇」，之後牠被安全野放，期盼牠能「明白闖空門並非最佳解決方式」。

收容所補充，浣熊是從天花板闖入店內，甚至把監視器撞倒，因此並沒有影像紀錄。警方對牠的「犯案動機」仍保持幽默，回應消息時還附上一段電視評審拍手的梗圖。當地動物管制官員馬丁（Samantha Martin）則說，科爾把能喝的酒全喝了，雖然很荒唐，但在把牠送往收容所的路上，還是忍不住笑了出來。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

