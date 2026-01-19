蒙面歹徒持刀搶劫⋯她「1碗湯端著倒退嚕」畫面曝光！檳榔嬤表情成亮點

記者林昱孜／台南報導

檳榔攤阿嬤一如往常顧店當時正在喝湯，18日下午來了不速之客，一名蒙面歹徒持刀闖入。（圖／翻攝畫面）

檳榔嬤喝湯嚇到倒退嚕！台南市新化區中興路一家檳榔攤，18日15時許突然闖進一名蒙面男子，手持約20公分西瓜刀闖入，顧店阿嬤當場嚇傻，完全無力反抗，眼睜睜看著搶匪奪走1萬多元後逃逸；新化分局獲報後立即展開專案小組追查，8小時後成功將蒙面歹徒吳男拘提到案，訊後依強盜罪移請台南地檢署偵辦。

檳榔攤阿嬤見到持刀歹徒上門，手上仍端著湯持續倒退嚕，表情逐漸母湯。（圖／翻攝畫面）

身穿紅色上衣阿嬤，一如往常在檳榔攤顧店，熟練到能夠一手喝湯、一手把檳榔葉弄乾，沒想到18日下午，突然來了不速之客。黑衣蒙面男突然闖入，阿嬤手上的湯還沒放下，朝他看了一眼，發現對方手上握有西瓜刀嚇得不斷「倒退嚕」，最後被逼到角落，眼睜睜看著對方打開放錢的抽屜，搶走裡頭一萬多元拿走。

廣告 廣告

台南檳榔攤阿嬤眼睜睜看著放錢抽屜遭洗劫。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面拍下，阿嬤手上沒喝完的湯，在混亂和驚恐中，終於擺在桌上，歹徒搶錢成功離開後，她兩眼無神、驚魂未定，終於鬆了一口氣。新化分局獲報後，立即成立專案小組，調閱監視器追捕蒙面嫌犯，鎖定吳姓男子涉有重嫌，並於8小時內將他逮捕。

吳嫌缺錢買毒品又欠債，動歪腦筋搶劫檳榔攤被逮。（圖／翻攝畫面）

據了解，47歲吳姓男子為毒品人口，疑似因缺錢買毒，再加上欠債無力償還，才會鋌而走險持西瓜刀搶劫。吳男得手一萬多元，把檳榔攤阿嬤嚇壞，手上那碗湯一小碗喝不完，新化分局訊後將他依強盜罪移請台南地方檢察署偵辦。

警方查扣吳姓男子蒙面變裝衣物以及作案刀械。（圖／翻攝畫面）

新化分局,台南,阿嬤,檳榔嬤,西瓜刀,監視器,搶劫（圖／翻攝畫面）

新化分局,台南,阿嬤,檳榔嬤,西瓜刀,監視器,搶劫（圖／翻攝畫面）

新化分局,台南,阿嬤,檳榔嬤,西瓜刀,監視器,搶劫（圖／翻攝畫面）

新化分局,台南,阿嬤,檳榔嬤,西瓜刀,監視器,搶劫（圖／翻攝畫面）

新化分局,台南,阿嬤,檳榔嬤,西瓜刀,監視器,搶劫（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

夜間導覽「發桶子抓沙蟹」⋯她怒：螃蟹嚇得到處跑！墾丁凱撒挨轟回應了

台南廟會看熱鬧「異物天降」他下秒滿臉血 55歲男破頭慘縫2針畫面曝光

神人共鑑護蒼生！第12屆全國扶鸞大會高雄登場 跨界宣導「反詐騙」

她桂田酒店吃buffet「蟑螂腳入口」：刺痛上顎！台南衛生局稽查結果曝光

