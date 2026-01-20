蒙面歹徒持刀搶劫…檳榔嬤淡定「喝茶倒退嚕」！孫女竟是百大DJ發聲了

記者簡榮良、林昱孜／台南報導

我金門人，拿過槍不怕！台南市新化區中興路一家檳榔攤，18日下午15時許突然闖進一名蒙面男子，手持約20公分西瓜刀搶劫，顧店阿嬤茶喝一半淡定「倒退嚕」，眼睜睜看著搶匪奪走1萬多元，暗中記下對方逃逸路線，阿嬤瀟灑地說，「錢給他，不用跟他衝突」，畢竟自身安全最重要。其孫女將監視器畫面PO網怒批：別欺負老人，這才曝光身分是「亞洲百大DJ」林佩佩，IG坐擁28萬名粉絲。

身穿紅色上衣阿嬤，一如往常在檳榔攤顧店，熟練到能夠一手喝茶、一手把檳榔葉弄乾，沒想到18日下午15時許，來了不速之客。黑衣蒙面男突然闖入，阿嬤手上的茶杯還沒放下，朝他看了一眼，發現對方手上握有西瓜刀不斷「倒退嚕」，最後被逼到角落，眼睜睜看著對方打開放錢的抽屜，搶走裡頭一萬多元拿走，阿嬤沒有尖叫也沒有過多情緒反應，暗自記下歹徒逃逸路線，隨即向警方報案，專案小組，調閱監視器鎖定吳姓男子涉有重嫌，並於8小時內將他逮捕，但錢都已經花光，拿去買遊戲點數。

台南檳榔攤阿嬤眼睜睜看著放錢抽屜遭洗劫。（圖／翻攝畫面）

據悉，47歲吳姓男子為毒品人口，疑似因缺錢買毒，再加上欠債無力償還，才會鋌而走險持西瓜刀搶劫，訊後將他依強盜罪移請台南地方檢察署偵辦。驚悚過程被孫女PO網並痛批歹徒別欺負老人，網友仔細一看，才發現是發文者是「亞洲百大DJ」林佩佩，IG坐擁28萬名粉絲。阿嬤說自己事發後，就接到孫女來電關心。

「我被子彈打不死我不怕，我金門人」猛嬤表示，自己有出操過、在金門拿過槍，才能應對持刀歹徒如此淡定。她更瀟灑地說，「錢給他，不用跟他衝突」畢竟自身安全最重要。

警方查扣吳姓男子蒙面變裝衣物以及作案刀械。（圖／翻攝畫面）

