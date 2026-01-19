蒙面歹徒持刀行搶檳榔攤 阿嬤顧店憶驚險過程

南部中心／綜合報導

被網友封為「台灣最美DJ」的林佩佩，在網路上PO文，她位在台南新化老家的檳榔攤，竟然遭蒙面歹徒行搶，當時店內只有阿嬤一個人顧店，嫌犯持刀闖入，搶走1萬多元現金後逃逸，幸好警方當天晚上就逮到人，阿嬤也沒有受傷。

蒙面歹徒持刀行搶檳榔攤 阿嬤沒在怕！孫女竟是「她」

嫌犯持刀逼阿嬤打開抽屜，隨後把錢搶走。（圖／翻攝畫面）

檳榔攤內，阿嬤一個人顧店，正在包檳榔，突然有人把門推開，阿嬤一回頭，竟然看到有名蒙面男子，拿刀步步逼近，威脅阿嬤打開抽屜，阿嬤不敢亂動，蒙面男一陣搜刮之後，逃出店外。遭搶阿嬤說：「刀這麼長，朝我戳過來，抽屜打開，說錢拿來，這些錢都拿光光。」台南新化一間檳榔攤，光天化日被搶劫，嫌犯還疑似先在店外徘徊觀察，確定只有阿嬤一個人，大膽犯案，不過阿嬤也沒在怕。

廣告 廣告

蒙面歹徒持刀行搶檳榔攤 阿嬤沒在怕！孫女竟是「她」

遭搶阿嬤的孫女，是被網友封為「台灣最美DJ」的林佩佩。（圖／翻攝畫面）

遭搶阿嬤很冷靜：「我子彈都打不死的我不會怕，我金門人，錢給他，不用跟他衝突。」被搶走1萬5千元，但阿嬤超冷靜，畢竟自身安全最重要，她的孫女在網路上，PO出驚悚的搶劫經過，身分卻意外被發現，就是被網友封為「台灣最美DJ」的林佩佩。IG擁有將近28萬粉絲，人氣相當高，老家的檳榔攤被搶劫，她也第一時間打電話關心阿嬤。遭搶阿嬤：「她都出國跳舞，她叫林佩佩啦，有打電話關心啦。」

蒙面歹徒持刀行搶檳榔攤 阿嬤沒在怕！孫女竟是「她」

嫌犯當天就被逮捕，但錢已經花光。（圖／翻攝畫面）

台南警新化派出所所長王建智：「於案發後8小時內，即將涉案歹徒吳姓嫌犯拘提到案。」警方接獲報案後，依據身材特徵，很快鎖定47歲有毒品和竊盜前科的搶匪，被逮捕時，錢都已經花光，說是拿去買遊戲點數，訊後被依強盜罪送辦。

原文出處：蒙面歹徒持刀行搶檳榔攤 阿嬤沒在怕！孫女竟是「她」

更多民視新聞報導

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

林宸佑案延燒！台灣基進踢館《中天》 大演丟紅煤炭行動劇

蘆洲蔥油餅夫妻遭砍10多刀 毒兒疑棄凶刀「失聯中」！

