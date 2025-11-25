蒜香藤花海瀑布Ｘ百年紅磚古厝！廢墟風花景10大美拍範本必收

文／景點+ Carol整理報導

蒜香藤同框紅磚古厝場景這裡拍！「苑裡鎮山柑里王家古厝」不僅擁有古色古香的紅磚建築，還有夢幻蒜香藤花海瀑布綻放，快將本篇10大美拍範本筆記起來，把握花期前往賞花！

「苑裡鎮山柑里王家古厝」蒜香藤花海絕美，吸引花迷前往取景。（圖／molly888666）

「王家古厝」地點位於苗栗縣苑裡鎮，是一處擁有百年歷史的紅磚三合院，現場不僅有古色古香的建築，每年11月前後還能賞蒜香藤花海瀑布，讓這裡成為熱門的美拍景點。

於2025年11月22日拍攝的苑裡鎮山柑里王家古厝蒜香藤花海。（圖／molly888666，以下同）

（圖／laiyuping9520）

今年的花況十分良好，連路旁的蒜香藤也盛開，垂枝幾乎蔓延至地面，形成滿版粉紫色花牆，非常適合取景，推薦想避開擁擠人潮、想打卡廢墟風景點的花迷前往賞花。

（圖／laiyuping9520）

於2025年11月23日拍攝的苑裡鎮山柑里王家古厝蒜香藤花海。（圖／yasmi0725）

（圖／molly888666，以下同）

蒜香藤因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，可愛花形也被稱作「紫鈴藤」，其花期一向短暫，因此在花期來臨前就需密切注意，一旦知道開花了，要把握一週內盡快前往賞花，否則只能看到蒜香藤花毯了。

（圖／laiyuping9520，以下同）

（圖／laiyuping9520）

距離王家古厝車程約15分鐘，即可抵達最熱門的蒜香藤景點「通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊」，推薦花迷規劃一同造訪！

【Info】

苑裡鎮山柑里王家古厝蒜香藤花海

地點：苗栗縣苑裡鎮，可導航「苑裡鎮山柑里王家古厝(愛竹山莊)」

