蒲亭不獨裁？他揭1事嗆：嘴秋官員會被修理

▲國民黨準黨主席鄭麗文在《德國之聲》專訪中表示，「蒲亭並不是獨裁者」。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文專訪，鄭麗文語出驚人表示：「蒲亭並不是獨裁者」，讓德國之聲記者直呼：「開啟了一個新的國際理論」，引發綠營人士批評。對此，醫師、評論家沈政男表示，鄭麗文只是呼應美國總統川普「蒲亭不是獨裁者」的說法，如果陸委會等「嘴秋官員」再藉記者會酸藍白，就等著被鄭麗文修理。

沈政男今日在臉書發文認為，鄭麗文接受德國之聲記者訪問時，談兩岸關係與政策講得很好，「實在令人好奇與期待，如果她跟蕭美琴副總統同場尬一下會怎樣。你說為什麼不找賴清德總統？國際關係就不是他的強項啊！」

廣告 廣告

沈政男指出，今天綠營聽了該訪談，都在打「為什麼鄭麗文說普丁不是獨裁者？」，但在今年初，川普也這麼說的；而當德國之聲記者問，「為什麼反對台灣國防經費增加到GDP的5％？」，鄭麗文馬上說德國也不願意這麼做，事實上目前只有四個國家的國防經費達到GDP的5%，台灣為什麼要湊熱鬧？

沈政男直言，「把所有政府預算都拿來買武器，也遠不如解放軍的戰力啦！川普就是要台灣的錢，台灣能不能因此更加安全，根本不關他的事。看到川習會沒有？怎麼會以為美國為了台灣，會跟中國鬧翻？」

沈政男表示，最新的《美麗島民調》顯示，多數台灣人認為兩岸交流才能維持台海和平，避免戰爭，而不是買更多武器，這就是鄭麗文主席的主張，而民調也顯示，多數台灣人並不願意為了抵抗中共入侵而犧牲生命，「也就是說，多數台灣人不想看到台海發生戰爭，而最好的方法就是兩岸多多交流，所以說，2028的選舉不是比誰要買更多武器，而是誰能跟對岸重啟交流，彼此溝通，不要像現在一樣完全沒有來往，然後一有風吹草動就趕快跑去買棍子。」

沈政男認為，國民黨支持者不用擔心鄭麗文被貼「紅統」的標籤，「她絕對可以應付那些胡亂扣帽子的綠營爛咖。學運世代，我看了三十幾年，鄭麗文是真正的佼佼者。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗文語出驚人！稱「蒲亭不是獨裁者」 被問理由喊這句

表態相挺被關切！綠大咖不敢幫站台紛紛道歉 林岱樺發文回應了

萊爾校長「終極彩蛋篇」來了！驚人細節梗全都列 他：比上部還多