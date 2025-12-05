蒲亭受印度專訪警告烏軍 不撤離頓巴斯將武力奪取

「不是我們以武力解放，就是烏克蘭軍隊撤離。」俄羅斯總統蒲亭在接受《今日印度》專訪時，再次警告烏克蘭部隊必須撤出東部頓巴斯地區，他拒絕針對結束烏克蘭戰爭做任何妥協。

目前頓巴斯有約85%由俄方控制。蒲亭做出這番言論之際，美國總統川普稍早前才表示，他的談判代表團在莫斯科討論美國和平方案時，認為蒲亭希望結束戰爭。

俄羅斯總統蒲亭表示，「美國與川普總統，確實有他們自己的理解，認為這場戰爭需要盡快結束，順帶一提，也涉及人道主義問題。」

蒲亭表示，他與川普特使魏科夫與女婿庫許納會談前，沒有見過美國提出的烏克蘭和平方案新版本，並表示莫斯科不同意其中部分內容。

蒲亭表示，「他們只是把這28項，後來變成27項的內容，再整合變成4個大項，並建議我們逐一討論。」

蒲亭並未透露爭議焦點，至少有2項重大爭議點沒有談出解方，也就是俄軍佔領的烏克蘭領土歸屬問題，及對烏克蘭的安全保障。

烏方表示，不願將俄羅斯在戰場上無法奪取的烏克蘭領土拱手送出。烏克蘭總統澤倫斯基強調，莫斯科不應因為自己發動的戰爭而受到任何獎賞。

另外，英國一項調查指出，俄羅斯總統蒲亭對2018年神經毒劑諾維喬克中毒事件中、英國女子史特格斯的死亡，負有道德責任，但俄方始終否認參與任何毒殺行動。

2018年3月，蒲亭授權以軍用級神經毒劑諾維喬克，在英國毒害前俄羅斯間諜斯克里帕爾及其女兒尤利婭，2人在公園中毒後一度昏迷，僥倖生還，但同年7月，英國女子史特格斯與伴侶，從垃圾箱撿到以為裝有香水的瓶子，打開後誤觸同類毒劑，史特格斯在數日後死亡。