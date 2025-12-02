蒲亭宣布拿下紅軍城 分析：釋放拒妥協訊號

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）1日前往俄軍前線視察，並宣布俄羅斯軍隊已全面控制關鍵重鎮「紅軍城」波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）1日前往俄軍前線視察，並宣布俄羅斯軍隊已全面控制烏東關鍵重鎮「紅軍城」波克羅夫斯克（Pokrovsk）。由於川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今（2）日將在莫斯科與蒲亭會晤，商討最新的俄烏和平方案，外媒分析認為蒲亭搶在這時刻高調視察前線並宣布戰果，是要搶先釋放出無意在和平方案中妥協的訊號。

根據《天空新聞》報導，俄羅斯國防部發布影片，影片中看見俄羅斯士兵在波克羅夫斯克街頭揮舞國旗。近幾個月來，該地一直是俄烏激烈巷戰的中心點，如今蒲亭高調宣布取得重要勝利，稱俄軍已全面控制波克羅夫斯克，還強調烏克蘭沒有能力應對俄羅斯的軍事行動。

克里姆林宮釋出蒲亭在前線指揮所視察的畫面，可以看見蒲亭身穿迷彩服，稱讚軍方成功執行進攻任務，順利「解放」紅軍城。

▲蒲亭搶在這時刻高調視察前線宣布戰果，被認為是搶先釋放出無意在和平方案中妥協的訊號。（圖／美聯社／達志影像）

蒲亭釋放出無意妥協訊號

紅軍城在被視為是烏東戰線重鎮，具有重要戰略意義，是烏克蘭軍方在頓巴斯補給線上的關鍵樞紐，且俄羅斯拿下此地後，也可將其作為後續繼續推進的重要據點。

《天空新聞》分析，蒲亭的說法就像是搶在魏科夫訪問前夕，發出一個明確訊號，「瞧，我們在戰場上佔據優勢，因此我們應該在談判中佔據主動」，這表明蒲亭無意妥協，因此各方對於和平協議的內容是否能夠達成共識，目前看來並不樂觀。

不過，烏克蘭軍方已經發聲表示，他們仍控制波克羅夫斯克北部部分地區，否認俄羅斯全面控制該城市的主張。

