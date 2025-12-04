蒲亭將訪印度會莫迪 石油及軍備採購預料成焦點

蒲亭人還沒到，新德里街頭早已掛起歡迎光臨的看板，這是蒲亭睽違4年首度造訪印度，隨行的還有俄羅斯國防部長及工商代表團。

蒲亭預計在週五（5日）和印度總理莫迪舉行峰會，商討軍售事宜將是焦點之一。事實上俄羅斯向印度提供武器行之有年，目前俄羅斯的蘇-30戰鬥機就是印度戰機的主力，這回印度可能採購新一代隱形戰機。

JNU大學教授辛格分析，「印度很可能會繼續推進蘇-57戰鬥機的採購，因為至少在我們週邊地區，中國已經擁有隱形戰鬥機，而且中國可能提供這種戰鬥機給巴基斯坦，所以我們要求升級到第五代隱形戰機。」

此外，還有傳言指出，印度將額外採購S-400防空飛彈系統。

新德里居民庫馬爾說：「俄羅斯一直以來都給予我們幫助，如果他們沒有向我們提供防空系統，當遭遇其他國家（巴基斯坦）的攻擊時，我們的處境將會截然不同。」

除了買武器，印度在烏俄戰爭後，也是俄羅斯石油的一大買家，不過美國總統川普（Donald Trump）8月為了懲罰印度買俄國石油，將印度商品的關稅提高一倍到50%，印度為了趕在年底前與美國達成貿易協議，已經暫停採購俄國石油。但這次蒲亭應邀來訪，凸顯雙方關係仍舊友好。

JNU大學教授辛格認為，「這對印度正在進行的外交活動意義重大，而這一切的背後，正是川普的關稅政策，我們一直與俄羅斯保持友好關係，但這條關稅壁壘，也迫使我們重新調整以往的外交策略。」

分析指出，未來印度政府如何在美俄之間取得平衡，將對執政當局形成一大考驗。