【蒲亭年終記者會】堅拒妥協停火條件 俄反戰情緒升溫

記者丘學陞／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭19日舉行年終記者會，高調聲稱俄軍在戰場上續獲進展，並表示除非烏克蘭與西方接納俄國條件，否則堅拒和平方案；然而戰爭造成的經濟衰退與物價高漲負擔，已讓俄國民間不滿與反戰情緒升溫。

「英國廣播公司」（BBC）報導，蒲亭19日在首都莫斯科舉行長達4.5小時的例行年終記者會。針對烏俄戰況，蒲亭聲稱有意和平結束衝突，但仍強硬表示唯有遵循俄國2024年6月提出的停戰條件，包括烏軍全面放棄與撤離已遭俄國併吞的土地、放棄加入北約，俄國才會同意和平止戰。他也聲稱俄軍在戰場上穩步推進，並稱經濟榮景可期，引發各方議論。

廣告 廣告

報導指出，蒲亭堅持強硬條件，凸顯他無意實現和平，仍抱持擴張野心；且俄軍目前在戰場上付出巨大傷亡損失但進展甚微，烏軍近期更對庫普揚斯克市發動反攻並重創當地俄軍，顯然與蒲亭所言相左。

外媒報導還說，俄國深陷戰爭泥沼與大量戰費消耗，已使經濟嚴重衰退，不僅預估經濟成長率僅1%，還面臨巨額財政赤字、債務與物價高漲，也讓民眾在這場年終記者會期間，透過各種方式表達不滿，凸顯內部反戰聲浪高漲。

蒲亭（中）在年終記者會上展示俄國地圖，公然將烏東3州與克里米亞納入左下角，充分表露擴張野心。（達志影像／美聯社）