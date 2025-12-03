蒲亭揚言準備好與歐洲開戰！北約秘書長示警

▲川普特使魏科夫（Steve Witkoff）2日在莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭就結束俄烏戰爭的和平方案進行磋商，但在克里姆林宮談了5個小時後，並沒有取得任何具體進展。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）2日在莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等俄方官員就結束俄烏戰爭的和平方案進行磋商，但在克里姆林宮談了5個小時後，並沒有取得任何具體進展。而蒲亭更在會前向歐洲喊話，說俄羅斯無意與歐洲開戰，但若歐洲「執意挑起戰端，俄羅斯已準備好了」。對此，北約秘書長呂特（Mark Rutte）警告，俄羅斯正在為長期對抗做準備，「我們都需要盡自己的一份力」，承諾繼續支持烏克蘭。

根據《BBC》報導，魏科夫一行人在克里姆林宮進行了長達5小時的會談，這是迄今魏科夫與蒲亭會晤最久的一次，但未能取得任何實質成果。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，若外界說蒲亭拒絕了美國的和平計劃「那是不正確的」，但沒有透露談判的細節。

佩斯科夫強調，昨天在雙方交換意見的過程中，「有些意見被接受，有些意見被指出不可接受。這是正常的工作流程，也是尋求妥協的過程」。佩斯科夫表示，「談判越低調就越有成效」，稱俄羅斯會繼續堅持低調的原則，還說「希望我們的美方同行也能夠做到這一點」。

美俄會談無結果後各方反應

雖然克里姆林宮並未定調談判破裂，但沒有透露任何進展也是事實，美國方面則尚未對此發表評論。

北約各國外長3日在布魯塞爾舉行峰會，但是美國國務卿盧比奧與國防部長赫格塞斯都沒有參加。北約秘書長呂特警告，俄羅斯持續在「考驗我們的威攝力」，「我們面臨著真實而持久的危機」。

呂特認為，俄羅斯正與中國、北韓和伊朗密切合作，破壞全球規則，且正在為長期對抗做準備。呂特強調北約國家都需要盡自己的一份力，隨著冬季到來，烏克蘭「比以往任何時候都更需要我們的支持」。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，他的官員代表團準備與川普的特使會晤，「烏克蘭將一如既往地以建設性的方式追求真正的和平」。

歐盟執委會主席馮德萊恩3日宣布，歐盟已達成一項臨時協議，將在2027年前逐步停止進口俄羅斯天然氣，稱歐洲完全擺脫對俄羅斯能源的依賴將是「新時代的曙光」。

