蒲亭演說稱歐洲領袖「小豬」 批盲目跟隨美摧毀俄

俄羅斯總統蒲亭週三（17日）在國防部年度會議上，對西方國家發出猛烈砲火，他宣稱俄軍正在所有戰線推進，並以「小豬」一詞羞辱歐洲政治人物。

蒲亭表示，「所有人都預期，他們能在短時間內摧毀並撕裂俄羅斯，歐洲的小豬們（Piglets）立刻加入前美國政府的行列，試圖從我國崩潰中牟利。」

蒲亭重砲批評，他們盲目跟隨美國，試圖摧毀俄羅斯，但這些破壞計畫已經徹底失敗。

面對蒲亭強硬態度，烏克蘭總統澤倫斯基則示警，莫斯科正準備讓明年成為持續戰爭的一年；他強調，俄方正試圖用外交辭令，掩蓋摧毀烏克蘭的欲望，烏克蘭與盟友必須看清真相並做出反應。

澤倫斯基指出，「重點是盟友們不僅要看到這點，還要做出反應。美國的夥伴們經常說，俄羅斯想要結束戰爭，但來自俄方的言論和訊號完全不同。」

剛完成柏林外交斡旋的德國總理梅爾茨，在國會痛罵蒲亭，他表示，曾公開請求俄方至少在聖誕節期間放下武器，但蒲亭的回應極其冷酷且殘暴，證明單靠外交目前難以結束戰爭。

除了軍事對抗，俄羅斯也加強對外媒的打壓。莫斯科官方宣布，將德國公共廣播機構「德國之聲」列為不受歡迎組織，這代表任何形式的合作都將面臨刑事訴訟。德國之聲負責人對此強調，不會因此退縮。

德國之聲總監馬辛回應，「此次嘗試打壓自由媒體的最新舉動，凸顯俄羅斯政權對新聞自由的公然漠視，也暴露其對獨立訊息的恐懼。」

就在各方角力之際，傳出美國正向歐盟施壓，要求暫緩使用凍結的俄羅斯資產來援助基輔；據了解，美方傾向將這筆資產作為未來談判的籌碼，但歐盟內部對如何分擔法律與金融風險，仍未達成共識。

蒲亭更揚言，如果烏克蘭和西方不接受其提出的停火條件，俄軍將以武力奪取更多領土；在莫斯科拒絕妥協且西方援助面臨分歧的情況下，這場戰爭的和平前景依舊渺茫。

