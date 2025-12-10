蒲亭私生子照片外流！隨奧運母親「練體操」

▲俄羅斯總統蒲亭與情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）的私生子10歲的伊凡（Ivan）、6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Jr.）的照片外流。（圖／翻攝自osintbees.com）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯總統蒲亭的私生活是高度機密，尤其他與傳聞中的情婦、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）的私生子更是保密到家，但近期這兩個男孩被稱「最孤獨的男孩」有照片流出，顯示他們儘管與世隔絕，但正在追隨母親的腳步接受體操訓練。

《紐約郵報》引述華爾街郵報及烏克蘭情報調查網站「OSINT Bees」曝光的照片、影片，顯示蒲亭與卡巴耶娃的2名私生子，10歲的伊凡（Ivan）、6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Jr.），與一群同齡孩童在卡巴耶娃創辦的體操學院，參加明星運動員的「大師課」。

報導稱，蒲亭為了保護情婦與私生子，據傳將母子3人安置在莫斯科西北方瓦爾代（Valdai）森林湖畔的豪宅中，生活極度隱密，周邊土地也被嚴格保護。調查記者巴達寧（Roman Badanin）和魯賓（Mikhail Rubin）稱，卡巴耶娃與孩子的資訊在國家資料庫中都被抹除，兩個孩子對外使用的假姓氏「斯皮里多諾夫」（Spiridonov），是源自蒲亭祖父的斯皮里多（Spiridon Putin）。

反克里姆林宮的頻道「VChK-OGPU」，4月也曾公布過一系列照片，顯示伊凡參與大型表演「列茲金卡」（Lezginka）與母親主辦ALINA 2023賽事，還有小弗拉基米爾與武術團隊接受獎章的照片，稱這兩個男孩是「俄羅斯最孤獨的男孩」。

蒲亭與41歲的卡巴耶娃的緋聞，至少從2008年就開始流傳，但雙方從未公開承認這段長達17年的關係。俄羅斯官媒被禁止提及這段關係，一家曾報導兩人緋聞的俄羅斯媒體據傳也被關閉。

此外，蒲亭與第一任妻子、前俄羅斯航空空服員柳德米拉（Lyudmila Putin）育有兩名「官方認證的女兒」，40歲的大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、39歲二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova），以及22歲私生女、小女兒伊莉莎白（Elizaveta），據信她現居巴黎，日前還被一名烏克蘭記者當面質問，要求她的父親蒲亭要為家人的死負責。

