蒲亭稱美和平協議為談判基礎 要烏放棄俄控地區

身穿黑色西裝的俄國總統蒲亭走進大廳，對於俄烏和平協議進度他表示，日前與美國談判代表曾經針對和平協議進行討論，也制定了28點計畫，隨後交由美國向烏克蘭提出，美烏也在瑞士日內瓦舉行會談。

俄羅斯總統蒲亭表示，「據我了解，他們決定將所有28點計畫分成4部分，我們收到了這些訊息，整體來說我們同意美支持的和平計畫，可以當作未來達成協議的基礎。」

蒲亭表示，俄國已經注意到美國在提出的協議中，有考慮到俄國立場，但仍然有包括領土的關鍵議題還需要討論。這份協議最初還因為嚴重偏向俄國要求，受到歐洲議會譴責，以401票贊成、70票反對、90票棄權通過了譴責決議。儘管如此，這個決議也只是表達歐洲態度，沒有實質影響。

而蒲亭認為，現在的烏克蘭政府是非法政府，因為烏克蘭並沒有再次舉行總統大選，因此簽署任何文件都毫無意義，任何和平協定都必須獲得國際社會承認。他還強硬表態，要戰爭還是和平的選擇權掌握在烏克蘭手中，如果烏克蘭不願意放棄俄軍控制地區，俄軍將繼續用武力擴大行動範圍。

記者詢問蒲亭，「川普的計畫說，事實上克里米亞、頓巴斯將被承認為俄羅斯領土，但在法律上卻不是，這怎麼可能成立？」

蒲亭回應，「這正是我們與美國此行討論的重點，非常感謝您指出這一點，你說得對，這是關鍵議題之一。」

目前烏克蘭總統澤倫斯基已經表示，美國跟烏克蘭將會在下星期舉行進一步的會談，他會與雙方代表團出席會議。

外媒報導，俄軍目前佔領約20％烏克蘭領土，包括盧甘斯克、頓內次克、赫爾松等地，面積高達11萬5600平方公里，是2022年以來推進速度最快的一年。

雖然白宮與美國總統川普，對於和平談判的外交進展表示樂觀，但歐洲各國依舊質疑俄國是否真的想要結束戰爭。

