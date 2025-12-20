蒲亭罕見認了「戀愛中」！還說相信一見鍾情
[NOWnews今日新聞] 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日舉行年終記者會，記者會長達4個半小時，蒲亭接受國內外媒體馬拉松式提問，可說是有問必答，還罕見承認自己正在「戀愛中」，說自己相信一見鍾情。蒲亭並未進一步透露愛人是誰，但過往情史再被挖出，外界多認為蒲亭的愛人應該就是據傳已經擔任情婦18年的前奧運金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。
英媒《鏡報》報導指出，詢問蒲亭是否在戀愛中的記者來自俄羅斯官方媒體，因此這可能是蒲亭有意為之。當時記者提問說，「您今天說您相信一見鍾情的存在，總統先生，您正在談戀愛嗎？」蒲亭則回答「是的」，但未多做解釋。
誰是蒲亭愛人？外界多猜她
現年42歲的前俄羅斯奧運金牌體操選手卡巴耶娃，被認為最有可能是蒲亭口中的愛人，雖然蒲亭從未承認，但外界大多相信卡巴耶娃與蒲亭已經維持了18年的地下情關係，且兩人還育有兩位孩子。
另外，也有傳言稱蒲亭除了卡巴耶娃，還和另一位俄羅斯選美小姐赫爾雪娃（Alisa Kharcheva）有染，以及與女富豪克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）維持長期婚外情關係，且兩人育有一女。這位據信是蒲亭與里沃諾吉赫的私生女，不久前才被烏克蘭記者在巴黎堵訪，當時她說對於烏克蘭正在發生的事情很遺憾，但「不幸的是，我對此並不負責」。
蒲亭刻意釋放私生活訊息軟化形象？
蒲亭於2014年與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）離婚後，多年來對個人感情生活三緘其口，此次由官媒做球讓蒲亭透露「戀愛中」，外界猜測可能是蒲亭有意逐漸公開自己的秘密家庭，又或者是蒲亭想要藉著一見鐘情、戀愛中等敘事來軟化他在民眾心目中的形象，證明自己也有愛人的一面。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
蒲亭再嗆不談就打！要求烏撤離頓巴斯 怒罵歐洲領導人是「小豬」
蒲亭2私生子曝光！俄羅斯最孤獨男孩「練體操」生活照外流
咬定對方是蒲亭私生女！烏克蘭記者巴黎街頭堵訪 逼道歉影片曝
