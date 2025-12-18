蒲亭要球烏撤離頓巴斯！怒罵歐洲領導人是豬

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）17日猛烈抨擊歐洲領導人是「小豬」，稱俄羅斯將通過外交或軍事手段實現其在烏克蘭的領土目標。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近期對於俄烏戰事的談話似乎越來越直接，之前他在印度接受媒體採訪時表示，烏克蘭必須撤離頓巴斯地區，要嘛自己走要嘛等著被「武力解放」，17日蒲亭又猛烈抨擊歐洲領導人是「小豬」，稱俄羅斯將通過外交或軍事手段實現其在烏克蘭的領土目標。

根據《衛報》報導，蒲亭在俄羅斯國防部年度會議上表示，莫斯科在烏克蘭展開的「特殊軍事行動」將會無條件實現其目標，「如果他們不想進行實質討論，那麼俄羅斯將在戰場上解放其歷史領土」。

蒲亭批評拜登政府「蓄意將局勢引向武裝衝突」，並補充說華盛頓當時認為俄羅斯可以在短時間內被削弱甚至摧毀。蒲亭接著將矛頭指向歐洲領導人，稱他們與拜登府沆瀣一氣，「歐洲的小豬們立即加入了美國前政府的行動，妄圖從我們國家的崩潰中獲利」。

俄烏戰爭的終局為何？

值得注意的是，蒲亭的說法與美國總統川普隱隱呼應，將批評對象限縮於拜登與歐洲。美國官員聲稱俄烏戰爭的和平談判進行順利，但從蒲亭的強硬言論之中，不禁讓人懷疑蒲亭是否願意做出任何妥協。

蒲亭堅持占領烏東4州頓巴斯地區，這項主張似乎受到白宮支持，但烏克蘭斷然拒絕。

