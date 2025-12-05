蒲亭：烏軍須撤離頓巴斯 不自己走就被打走
[NOWnews今日新聞] 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），人正在印度展開國事訪問，將於新德里出席年度印俄峰會，2國著重探討能源合作，強調並沒有受到西方制裁影響，雙方預計還會討論一些重大項目，比如軍事和防空系統交易。蒲亭在接受印度當地媒體採訪時，提到俄烏戰爭，重申烏克蘭必須撤離頓巴斯地區，否則將以武力解決。
根據《BBC》報導，蒲亭是在接受《今日印度》採訪時說出這番話，儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已排除割讓領土的可能，但蒲亭同樣拒絕任何讓步，烏克蘭軍隊必須從頓巴斯地區撤出，否則俄羅斯將「以武力解放」該地區。
據悉，目前烏克蘭仍控制頓巴斯約10%的土地，遠低於俄軍的85%。
在蒲亭發表上述言論之前，美國總統川普（Donald Trump）剛表示，他的談判代表週二在莫斯科與俄方會談後，認為俄羅斯領導人也希望結束戰爭，雙方並就和平計劃進行磋商。接下來，川普的特使威特科夫（Steve Witkoff）預計將於佛羅里達州與烏克蘭的代表團會面。
有關俄烏和平協議的內容仍在持續修改，至少還有2個重要的爭議點沒有解決，即被俄軍佔領的烏克蘭領土歸屬以及烏克蘭的安全保障問題。烏克蘭多次指責俄羅斯阻撓停火協議達成，指控莫斯科企圖奪取更多烏克蘭領土，怒批蒲亭在「浪費全世界的時間」。
歐洲部分，德國《明鏡周刊》週四刊出一份機密電話會議記錄，顯示歐洲領導人對美國的談判態度感到擔憂，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）甚至警告，美國有可能在領土方面背叛烏克蘭，而且還不提供明確的安全保障。
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）同樣提醒澤倫斯基必須「格外小心」、「他們正在與你我玩把戲」；芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）也贊成，「不能讓烏克蘭與澤倫斯基獨自面對這些人」。
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw
