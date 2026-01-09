蒲家三代雕塑聯展宜蘭登場 阮義忠對話生命之美

宜蘭市公所「阮義忠台灣故事館」第３３檔展覽「蒲添生、蒲浩明、蒲宜君「美的回眸」& 阮義忠「生的悸動」開幕。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市公所「阮義忠台灣故事館」第３３檔展覽「蒲添生、蒲浩明、蒲宜君「美的回眸」& 阮義忠「生的悸動」」九日開幕，展覽至三月二十九日止。

此次展覽展出雕塑家家族蒲家三代人的作品，結合歷史影像與雕塑原作，帶觀者一同回眸時光、家族和藝術的長河，將美和人文的溫度傳遞至未來。阮義忠老師則展出「生的悸動」與蒲家對話，定影新生命降臨的震撼過程，記錄世代傳承中的痛苦、喜悅與莊嚴。

宜蘭市公所主秘林正財表示，透過蒲家三代藝術家的雕塑及歷史影像，民眾得以回眸一窺台灣近代雕塑的歷史與雕塑家家族的記憶；先驅大師掌心的溫度，一路從二十世紀初傳承至今日，凝固時間、形塑記憶，讓民眾看見文化的重量，以及人文深邃的光彩。希望透過阮義忠台灣故事館的跨領域對話，增加民眾對於藝文生活的熱情與興趣，提升宜蘭美感素養能力並滋潤文化底蘊。

另外；九日同步發表一一四年度成果輯「人生的逆旅」，影像文化資產叢刊第八冊集結去年四檔展覽，兩檔經典回顧的成果，影像及文字皆收錄其中，希冀集結更多具有影響力、潛力的藝術家，持續延伸這份文化價值。