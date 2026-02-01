蒸包子比電鍋還快！日本廚師推「馬克杯微波法」 網實測驚呆：2分鐘變蓬鬆柔軟

用電鍋蒸包子對很多上班族來說，早上會來不及，有日本廚師分享「馬克杯微波法」，能迅速加熱又維持鬆軟口感，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

冷凍饅頭、包子是上班族或租屋族快速解決一餐的選擇，但使用電鍋會比較久，若直接放進微波爐加熱，又會硬得像石頭。有日本廚師分享微波小技巧，只需一個馬克杯和少許水，就能讓饅頭擁有鬆軟口感。

這名日本網友是在X社群平台發文分享表示，利用微波爐，也能加熱出蓬鬆柔軟、口感媲美餐廳的包子，方法是先在杯子中倒入約1公分深的水，再以600瓦微波加熱2分鐘。

許多實測過的網友也紛紛留言大讚，「終於可以早上吃到熱包子」、「以前一定要用電鍋蒸，早上根本來不及」「真的變超軟，感謝教學」、「比用濕廚房紙巾包著還好用」、「原來以前都做錯了，難怪像在吃石頭」。

除了馬克杯蒸法，不少網友分享自己的獨門祕技，包括「直接在盤子裡加一點水，蓋上微波專用蓋，一樣有蒸的效果」、「用沾溼的廚房紙巾包住饅頭再微波，效果也不錯」、「我都用矽膠微波盒，底部加水，上面放蒸架，安全又方便」。

事實上，全聯福利中心過去也在官網公布類似妙招，全聯提供的步驟，首先將冷凍饅頭先稍微淋上一些水，再準備一個與饅頭大小相近的杯子，杯中倒入約1公分高的水量，把饅頭放在杯口上方後放入微波爐，加熱1到2分鐘即可。不過，全聯提醒，杯子的尺寸要慎選，若杯口太大，包子掉進去會變成一碗「饅頭湯」。

