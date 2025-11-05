中部中心 ／中部綜合報導

非洲豬瘟疫情延燒，病毒源頭被懷疑來自廚餘，台中衛生局的稽查工作成為焦點。據傳案場的廚餘蒸煮機早在四月就故障了，但環保局稽查時都沒發現嗎？稽查人員恐涉失職。對此，市府回應，包含稽查紀錄以及陳姓豬農說詞反覆，都需要時間在疫調中查對，若有失職，絕對不會包庇，豬農父子若涉登載不實，也會一併查辦。





蒸煮機早壞？稽查沒發現恐失職 中市府：若失職不包庇

生鏽的廚餘蒸煮機照片曝光 豬農說四月就壞了兒子說七月還在煮 兩人說法都不同。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





前進應變所再開記者會，中央到地方將清零當成終極目標，盧市府回贈，檸檬餅，力拼清零，感謝中央指導協助。但非洲豬瘟會爆發，源頭指向廚餘，但傳出廚餘蒸煮機，早在四月就故障了，生鏽照片曝光，外界質疑，難道環保局去稽查，都沒發現嗎？，市府說，蒸煮機四月份故障是豬農的單方面說詞，但根據稽查紀錄，豬農兒子說，7月18日仍在蒸煮廚餘，說法變來變去，宛如羅生門





蒸煮機早壞？稽查沒發現恐失職 中市府：若失職不包庇

中央地方期盼豬瘟疫情解封清零 盧市府回贈檸檬餅。（圖／民視新聞）





到底，蒸煮機有沒有故障，如果壞了？為何七月份還說有蒸煮廚餘，疫情爆發後，機台內還發現廚餘。另外，根據疫調，案場豬農，還疑似將廚餘分讓給C豬場使用，雙方可能都涉及違法。豬瘟疫情，案場周邊持續清消，衛生局人員情商地檢署，將陳姓豬農父子押解返家，包含客廳、廚房、貨車等九個查檢點，進行二度採樣，連夜送往淡水檢驗，疫情解封最後關頭，一刻都不能鬆懈。





原文出處：蒸煮機早壞？稽查沒發現恐失職 中市府：若失職不包庇

更多民視新聞報導

豬瘟風暴！鍾沛君甩鍋中央「廚餘蒸不蒸沒差」 卓冠廷1句話嗆爆

異言堂(影) ／廚餘去化是豬農責任？ 專家籲：長期錯誤習慣該修正

卸任中選會主委！李進勇恢復黨籍挨批 鍾佳濱：證實綠營獨立超然

