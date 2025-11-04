蒸煮機稽查不實 中市啟動調查

農業部次長杜文珍（右）致贈台中市防疫團隊「菱角」鼓勵市府防疫人員早日達成「清零目標」，由台中市副市長鄭照新（左）代表受贈。（馮惠宜攝）

台中市梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央疫調小組初判感染源與飼主未落實廚餘蒸煮有關，並指出該場蒸煮機早在4月即已故障。但台中市環保局曾對外表示5月、7月及10月15日都有派員稽查，外界質疑為何未發現設備異常。對此，副市長鄭照新4日回應，市長盧秀燕已責成祕書長黃崇典成立府級專案調查小組，如涉及稽查不實，絕不包庇、必定懲處。

他說，中央疫調所指「蒸煮機故障時間」主要來自豬農口述，目前市府正比對稽查資料與稽查項目，必要時將鑑定豬農設備。

至於動保處人員誤入案例場清消一事，鄭照新坦言是「非常重大的錯誤」，已將相關人員送交考績會處分。他說，11月1日晚間市府應變會議已明確要求「不得進入案例場」，農業局亦在防疫群組重申。他也還原當時指令與時間序，2日上午11時黃姓組長致電鄭姓清消人員「到辦公室待命」，表示如有臨時消毒需求，請他支援，使鄭員誤認要直接到案場消毒，導致嚴重錯誤。

鄭員於中午12時10分與林姓同仁入場作業，前者消毒、後者拍照。市府當天下午接獲消息後立即調查，於晚間6時前向中央報告，並檢討內部指令傳達機制。

多個民間團體昨批評市府防疫失能、行政怠惰，導致豬瘟與廚餘危機全面失控，要求盧秀燕及局處首長下台。鄭照新回應，專案調查小組已啟動，強調市府不逃避、不包庇，並感謝公民團體監督與建言。

民進黨指出，台中非洲豬瘟疫情，中央疫調小組的報告已經出爐，希望台中市長盧秀燕該檢討的地方更要好好檢討，別再「千錯萬錯都是they的錯」了。

不過，立院國民黨團則痛批3日中央疫調全部甩鍋地方，關於病毒來源皆無所悉，政委陳時中更稱邊境管制是破口「稍微牽強」，藍委王鴻薇質問到底哪裡牽強？直言病毒一定是來自國外；黃健豪則強調，病毒不會從台中土地長出來，從何而入應由疫調報告說明。