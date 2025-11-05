蒸煮機4月就壞了稽查不實？ 鄭照新：豬農兒子說7月還在使用

蒸煮機4月就壞了中市府沒發現？台中市副市長鄭照新說，豬農兒子說7月還有蒸煮會進一步查對，若稽查不實，絕不包庇。（圖：中市府提供）

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央疫調發現，除未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，甚至蒸煮設備早在4月就損毀，台中市環保局遭質疑稽查不實。對此，副市長鄭照新今天（5日）表示，豬農兒子說7月18日仍在蒸煮廚餘，且疫情爆發後市府進場清消，也發現蒸煮設備內有廚餘，將進一步查對，如有稽查不實，絕不包庇。（寇世菁報導）

中央災害應變中心公布疫調，推測梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，病毒來自廚餘未充分蒸煮，疫調還發現，案例場蒸煮設備4月故障未修復，4月叫了兩桶瓦斯後就沒再叫，現場也無燃燒木材痕跡，另外5月起養豬場每日上傳廚餘蒸煮照片異常，並未落實蒸煮廚餘。

針對中央發現案例場蒸煮設備4月就損壞，但台中環保局卻說三度稽查都沒問題，外界質疑未落實稽查。對此，台中市副市長鄭照新在應變所記者會中表示，4月設備就損壞，這是豬農口述，根據稽查紀錄，豬農兒子說7月18日仍在蒸煮廚餘，且非洲豬瘟爆發後，市府人員進場封鎖清消，還發現蒸煮設備內有廚餘，究竟設備蒸煮到何時，以及蒸煮設備損壞狀況是時好時壞，還是全部壞掉，都要進一步查對，若經查有稽查不實狀況，市府絕不包庇，一定會處分。

另外，台中市衛生局昨（4日）到案場豬農父子住家進行環境採樣，由於陳姓豬農父子遭羈押禁見，衛生局商請地檢署押解陳姓父子返家採檢。衛生局長曾梓展說，到案主住家採檢，延續上次9個點，再做詳細採檢，採樣連夜送淡水動保所。

至於，國軍化學兵日前清消梧棲案例場後，預計11月3日採檢，卻因中市動保人員私自前往案場消毒，導致延後採檢。鄭照新表示，上午10時已完成採檢，檢驗結果出爐，會向大家報告。