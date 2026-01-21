蒸蛋完美比例曝光！經證實：嫩如「天使之吻」達人再教3招+1物好看又好吃

「蒸蛋完美比例」話題熱度持續不墜，大廚、餐飲達人、家事達人各有各的數字密碼。首要掌握蛋與水的比例，還要加3招，蒸蛋即能達到完美境界。這回來看看美美的「秋葵蒸蛋」成功祕訣！

黃金比例大公開：蛋水 1:2.5 的美味祕訣

想做出像殿堂等級、超夢幻、好比天使之吻的完美蒸蛋，一要口感滑嫩，不能太稀也不能太結實；二要表面看來零孔洞，完美無瑕。控醣達人May姐這次採用的蛋水比例是1:2.5版本，也就是說水要加多少，完全看蛋有多大，因此每次做，每次量的結果都會少許不同。以2顆蛋為例，A君量出135c.c.，需要加水量是337.5c.c.，B君量出125c.c.，需要加水量就是312.5c.c.。不妨以做實驗的趣味，看看你能否做出May姐示範的成功版本。

看更多：蒸蛋比例怎麼抓？完美蒸蛋做法大公開！電鍋、微波爐蒸蛋時間一次看



打造滑嫩口感！零失敗的蒸煮3大關鍵

蛋水比例對了，蒸煮的過程更是關鍵。只要掌握以下3個零失敗小技巧，就能讓你的蒸蛋光滑柔嫩程度超越布丁！

過篩去泡：蛋汁加了調味，調勻之後，要先過篩，確保蛋汁沒有雜質、勻稱。如果表面還是有氣泡，可用乾淨的餐巾紙輕輕將其吸除，這樣蒸出來的表面才會平整。 蓋上盤子：將蛋液倒入碗中後，記得在碗上蓋一個盤子。這樣可以防止蒸氣水珠滴落，避免蒸蛋表面出現凹洞。 鍋邊卡筷子：把盛了蛋汁的碗放入傳統電鍋後，外鍋只要加150c.c.的水，在鍋蓋邊緣卡上一根不鏽鋼或是木質筷子，讓鍋蓋留一個小縫隙，處於不完全密封狀態。這個動作能防止鍋內溫度過高，讓蛋液溫和受熱，沒有機會膨脹，口感自然細緻柔嫩。

看更多：嫩到銷魂的蒸蛋黃金比例到底是多少？專家傳授4要訣 快來學！

廣告 廣告

完美蒸蛋up up！加秋葵賣相更佳

May姐示範的這款完美蒸蛋，調味料很簡單，只加了薄鹽醬油、鹽巴各1/2小匙即可。她選擇了讓蒸蛋不要那麼樸素，看起來更美一點的做法是，把秋葵橫切薄片，輕輕浮在蛋液上，就有一朵朵綠色星星的陪襯。

沒有量杯可用？用「蛋殼」量水好便利！

如果家裡找不到量杯，就要放棄完美蒸蛋了嗎？別擔心，May姐在示範影音裡，試用了她健身教練的「祕密武器」──蛋殼！也就是用蛋殼當作量具。依照蛋水比例是1:2.5，若使用2顆蛋，總共需要5份「一顆蛋」容量的水。而敲開的蛋殼大約是半顆的量，因此需要用「半個蛋殼」接水10次，就能得到「接近」以量杯測量的水量。這是玩蒸蛋的另一項趣味，不妨試試看。

看更多：滑嫩蒸蛋3祕訣！加板豆腐、筍絲、香菇筍一起煮補蛋白質、少膽固醇

◎ 圖片來源／翻攝自May姐健康台味

◎ 資料來源／May姐控醣達人

更多健康2.0報導

Netflix《黑白大廚2》冠軍料理在家做！解析崔康祿「芝麻豆腐」詳細食譜

比刮刮樂狂！萊爾富百元中台積電一張 輝達、下波開獎日期曝光

走錯門真的會出事！他罹癌不信邪 照走大門竟沒命了



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章