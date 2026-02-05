中部中心／綜合報導

台中市北區一間蒸餃店，4日晚間8點左右，突發隨機刺人案件！一名男子，自稱被隔壁桌顧客，穿外套的動作嚇到，突然情緒不穩，拿出隨身攜帶的利器，刺傷對方右肩鎖骨，所幸傷者生命無礙，而嫌犯刺殺人後落跑，警方漏夜追查，在他的住處逮到人，全案依恐嚇公眾及傷害罪嫌偵辦。

拿著包包，穿一身黑的男子，在員警押解下被帶回警局，他就是涉嫌在蒸餃店，持利器傷人的50歲林姓犯嫌。





稱遭隔壁桌「穿外套」動作嚇到 男子蒸餃店持利器刺傷對方右肩

蒸餃店攻擊事件! 男子遭陌生人持利器刺傷右肩（圖／民視新聞）

廣告 廣告





事發就在4日晚間8點左右，台中市北區漢口路上，一名年約40歲的劉姓男子，和友人到蒸餃店用餐，吃飽起身穿外套要離開，卻突然遭到隔壁桌的林姓男子，持疑似剪刀的利器攻擊，導致他右肩接近鎖骨的地方受傷。

犯嫌預藏利器喋血傷人，行兇後就拿著大包包，一路往漢陽街逃跑，還將刺人的兇器，隨手亂扔在附近公園內。





稱遭隔壁桌「穿外套」動作嚇到 男子蒸餃店持利器刺傷對方右肩

男蒸餃店持疑似剪刀利器攻擊後落跑 凶器扔公園（圖／翻攝畫面）





深入了解，動手傷人的犯嫌，當天他和媽媽一起去用餐，不過媽媽先吃完提早離開，案發當下不在場，而嫌犯自稱疑似是被隔壁桌客人，穿外套的動作嚇到，才會拿出隨身攜帶的利器刺人後逃逸，警方調閱影像，追查鎖定，漏夜在嫌犯位於北區的家中，將他逮捕到案。

根據檢測，嫌犯沒有喝酒，沒有吸毒，不過他在偵訊時答非所問，頻頻跳針，精神狀態不穩定，真實殺人動機還須釐清，全案將依恐嚇公眾及傷害罪嫌，移送偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：稱遭隔壁桌「穿外套」動作嚇到 男子蒸餃店持利器刺傷對方右肩

更多民視新聞報導

驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 嫌犯中彈亡.警頭部遭砍

最新／台南足療師「持刀瘋砍路人」2重傷 被依殺人未遂罪聲押

嫌帶刀閒晃"攻擊員警"遭擊斃 身分起底"衛生局列管人口"

