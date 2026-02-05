蒸餃店隨機攻擊！台中男當母面「持刀刺人」 隔壁桌食客鎖骨中刀送醫

林姓男子4日晚間用餐時，突然攻擊劉姓男子，他則在逃亡7小時後落網。（圖／翻攝畫面）

台中市北區漢口路4日晚間發生隨機傷人案，50歲林姓男子在蒸餃店用餐時，竟在母親面前突然暴起，持利器刺向隔壁桌素不相識的41歲劉姓男子。警方漏夜追查，於7小時內迅速將林男逮捕歸案，但林男情緒不穩，確切案情則仍待調查釐清。

據了解，劉男4日晚間7時許，帶著女性友人在漢口路一家剛開幕三週的蒸餃店用餐。林男與母親則坐在隔壁桌，雙方並無任何互動或口角衝突，當劉男用餐完畢起身準備離開時，林男竟毫無預警持利器衝上前，朝劉男右側鎖骨上方猛刺一刀，劉男當場血流如注，救護人員接獲報案後趕抵，緊急將劉男送醫，所幸經搶救後並無生命危險。

林男則隨即趁亂逃離現場，由於事發店家營運不久，店內尚未安裝監視器，增加搜查難度。轄區警方立即擴大調閱周邊監視器並訪查鄰近店家，徹夜鎖定林男逃逸路線，並於5日凌晨將其逮捕。

但林男落網時情緒不穩、答非所問，對於行兇動機始終無法給出交代，警方訊後將他依「恐嚇公眾罪」及「傷害罪」移送台中地檢署偵辦，並將進一步釐清其犯案動機與精神狀況。

