「蒸」的超easy ♪ 抹茶蒸蛋糕

超easy ♪ 抹茶蒸蛋糕(鬆餅粉)

又是一道喇喇欸就好的小點心～使用市售鬆餅粉，加上一些平常的材料，就可以做出這圓滾滾的可愛小蛋糕！是不是「蒸」的很簡單～我是宅宅煮婦波波🍳

食材

抹茶粉, 1/2小匙

沙拉油, 15g

蛋, 1顆

牛奶, 25g

無糖優格, 25g

細砂糖, 10-15g

市售鬆餅粉, 100g

料理步驟





步驟 1：沙拉油在調理盆中秤好，將抹茶粉過篩加入並攪拌均勻。





步驟 2：加入牛奶、無糖優格、蛋和砂糖，攪拌均勻。



步驟 3：鬆餅粉直接加入。





步驟 4：攪拌均勻後呈濃稠滑順的質地。





步驟 5：準備一個大鍋子，底下放蒸盤加入足量的水，但不要淹過蒸盤，然後加蓋煮至沸騰，然後將步驟4的麵糊填入放了杯子蛋糕紙杯的耐熱烤皿中約8-9分滿(家中若有其它適當大小的耐熱器皿也可以)，將烤皿一一間隔開放上蒸盤。





步驟 6：這不是在搞笑～🤣 為了不讓蒸煮過程中蓋子的水蒸氣滴落，所以要用一塊乾淨的大抹布或是其它布料，將蓋子整個包起來然後蓋上鍋子，中小火(我是用小火再稍微大一點點)蒸10-12分鐘。





步驟 7：時間過半後，可以打開蓋子檢查是否水還足夠，不夠就再添加一些，時間到可以用竹籤插入測試，沒有沾黏即可關火。





步驟 8：撥開來口感濕潤綿密～泡杯熱茶，熱呼呼的享用吧！

