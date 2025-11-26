蒼井優拍《扶桑花女孩》累到想落跑拒拍 意外覓良緣嫁山里亮太
曾被譽為「空靈系女神」的日本影后蒼井優，其演藝生涯的代表作之一，即是導演李相日的經典作品《扶桑花女孩》。該片改編自真實事件，描述1965年福島煤礦小鎮的少女們，為逆轉家鄉命運而學習夏威夷草裙舞的過程。這部電影不僅讓蒼井優一舉升格為影后，更成為改變她人生的重要契機。
出道至今作品已超過100部的蒼井優，坦言在眾多拍攝經驗中，《扶桑花女孩》是少數讓她覺得身心到達極限的作品，甚至讓她一度想落跑拒拍。
當時，她必須在3個月內學會夏威夷草裙舞，同時還要適應東北的寒冷氣候、方言台詞與緊迫的拍攝時間。她前陣子在日本綜藝節目《閒聊 007》回憶當時情景：「練習真的很辛苦，要不停地激烈扭腰，常晃到胃痛，我們一天最多要練8小時。累到不行時，我們還會抱在一起大哭。」
節目錄影現場，當時一起練習草裙舞的女星淺川稚廣等人驚喜現身，讓蒼井優忍不住飆淚。淺川稚廣透露了蒼井優不為人知的幕後艱辛：「我曾經看過小優一邊吊點滴一邊硬撐著練舞，還自責地說著自己跳不好，那模樣真的讓人看了很心疼。」
節目上，三位成員更即興獻跳了一段夏威夷舞，再次逼出蒼井優的淚水。四人相聚又抱又笑，並開心地表示要舉辦 20 週年同學會，讓觀眾感受到這群女孩間真摯的友誼。
《扶桑花女孩》帶給蒼井優最大的收穫，無疑是延續到現實生活中的奇妙緣分。她在片中與飾演肢體不協調成員的諧星山崎靜代（小靜）成了好閨密。這位好閨密隨後成了媒人，成功促成了蒼井優與山崎靜代的隊友山里亮太結緣。兩人最終閃婚步入禮堂。在 2019 年的結婚記者會上，山崎靜代還搞笑地戴著拳擊手套現身，作勢要揍「搶走好友」的山里亮太，讓《扶桑花女孩》的緣分以最戲劇性的方式延續下去。
