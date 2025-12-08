蒼井優拱木村拓哉 日本各地開小黃

日本殿堂級導演山田洋次執導的第91部作品《東京計程車》，邀請國寶影后倍賞千惠子與男神木村拓哉擔綱主演，倍賞千惠子飾演1位年輕時飽受磨難的女性菫，年老又孑然一身的她，決定在前往養老院度過餘生的路上，最後回望記憶中每個東京角落，因而與木村拓哉飾演的計程車司機開啟一段美好旅程。

年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優飾演，這也是蒼井優第6次演出山田洋次的導演作品。首映會上，蒼井優特別向山田洋次提議，「我們現在有《東京計程車》，但日本還有46個都道府縣，可以繼續拍《大阪計程車》、《新潟計程車》、《北海道計程車》，我想看到木村拓哉繼續在各地開計程車！」木村拓哉聽完也欣然答應。

蒼井優片中與韓國男星李濬榮上演浪漫初戀，兩人跳舞、擁吻，最終卻因大時代因素而分隔兩地。首次挑戰日本電影的李濬榮表示：「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。」山田洋次則爆料，李濬榮知道將與女神蒼井優有親密吻戲時一度很緊張，但真正開拍又立刻很專業地投入演出。