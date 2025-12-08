蒼井優提議讓木村拓哉到日本各地開小黃 女神新片獻吻韓星李濬榮

蒼井優在片中演繹了角色年輕美好的無果初戀，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難。（天馬行空提供）

日本殿堂級導演山田洋次執導的第91部作品《東京計程車》，邀請國寶級影后倍賞千惠子與男神木村拓哉擔綱主演，倍賞千惠子在片中飾演1位年輕時飽受磨難的女性菫，年老又孓然一身的她，決定在前往養老院度過餘生的路上，最後回望記憶中每個東京角落，因而與木村拓哉飾演的計程車司機開啟一段美好旅程。

年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優飾演，這也是蒼井優第6次出演山田洋次的導演作品，對於此次再度加入山田洋次的劇組，她坦言非常開心，同時也對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸，簡直是夢想成真。

蒼井優（左）與近年以《苦盡柑來遇見你》走紅的韓星李濬榮上演浪漫初戀。（天馬行空提供）

首映會上，蒼井優也特別向山田洋次提議，「我們現在有《東京計程車》，但日本還有46個都道府縣，可以繼續拍《大阪計程車》、《新潟計程車》、《北海道計程車》，我想看到木村拓哉繼續在各地開計程車！」對此，木村拓哉也欣然答應：「既然如此，那就出發吧！」

另蒼井優與韓劇《苦盡柑來遇見你》韓國男星李濬榮上演浪漫初戀，兩人在片中跳舞、擁吻，最終卻因大時代因素而從此分隔兩地，再也無緣再見，令人不勝唏噓。首次挑戰演出日本電影的李濬榮表示：「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。」山田洋次則爆料，李濬榮知道自己將與女神蒼井優有親密吻戲時，一度很緊張，但是當真正開拍時，立刻很專業地完全投入演出。

