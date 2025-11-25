蒼井優邊吊點滴邊練舞 拍《扶桑花女孩》太苦想落跑

蒼井優為了《扶桑花女孩》，3個月內學會夏威夷草裙舞。（圖／華映娛樂）

以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》將於12月5日搶先日本在台推出4K修復版。電影改編自真實事件，描述1965年在日本福島的煤礦小鎮少女為逆轉家鄉衰退命運而組團學習夏威夷草裙舞的過程，這部作品不僅讓女星蒼井優升格為影后，她還與片中演員山崎靜代成了好閨蜜，並在對方牽線下與諧星山里亮太結緣，最後步入婚姻，《扶桑花女孩》可說是改變她人生的重要契機。

透過日本名導岩井俊二執導的《青春電幻物語》、《花與愛麗絲》展現獨特存在感並被視為「空靈系女神」的蒼井優，出道至今橫跨電影、電視與舞台劇，累積的作品數量已超過100部，她坦言，在眾多參與過的拍攝經驗中，《扶桑花女孩》是少數讓她覺得身心到達極限的作品，讓她累到甚至一度想落跑拒拍。

蒼井優當時必須在3個月內學會夏威夷草裙舞，適應東北的寒冷氣候、方言台詞與緊迫的拍攝時間都讓她備感吃力，她前陣子上日本綜藝節目《閒聊007》，回憶當時情景時說：「練習真的很辛苦，要不停地激烈扭腰，常晃到胃痛，我記得我們一天最多要練8小時，累到不行時，我們還會抱在一起大哭。」

當時跟蒼井優一起練習草裙舞的女星淺川稚廣等人也在節目錄影現場驚喜現身，讓她忍不住飆淚，淺川說：「我曾經看過小優一邊吊點滴一邊硬撐著練舞，還自責地說著自己跳不好，那模樣真的讓人看了很心疼。」節目上更安排以前的共同演出的3位成員獻跳一段夏威夷舞，成為節目一大高潮，直接逼出蒼井優的淚水，四人相聚又抱又笑，更開心表示要舉辦20週年同學會。

蒼井優也因為接拍《扶桑花女孩》，跟在片中演出肢體不協調成員的山崎靜代（小靜）成了好閨蜜，山崎以諧星組合「南海甜心」走紅，她與蒼井非常合拍，殺青後一直保持聯絡。小靜更成為蒼井優與隊友山里亮太的媒人，促成兩人的交往更閃婚步入禮堂。2019年蒼井優跟山里亮太舉辦結婚記者會時，小靜便搞笑地戴著拳擊手套現身，作勢要揍山里亮太，直呼無法原諒他搶走自己好友，也讓《扶桑花女孩》的緣分延續到現實生活。

《扶桑花女孩》故事以1965年走向衰落的煤礦小鎮為舞台，當地的煤礦公司為求轉型，提議把北方小鎮改造成主打夏威夷草裙舞表演的度假村。為了家鄉與自身未來，一群來自礦工家庭的年輕女孩決定參與這項前所未有的挑戰，然而，她們卻連最基本的舞步都不會。曾在活躍於東京知名舞團、性格驕傲的明星舞者受邀擔任指導老師，起初她對這些鄉下女孩不以為然，但在相處過程中，逐漸被她們的努力與決心所改變，也重新喚回對舞蹈的熱情。面對小鎮保守居民的質疑與艱難的現實環境，女孩們在一次次挫折與練習之中成長，最終邁向度假村盛大開幕的那一天。

