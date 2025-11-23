蒼井翔太帥登動漫音樂盛會 連灌2天珍奶配大雞排

蒼井翔太以動感十足的〈BAD END〉開場。好玩國際文化提供



動漫音樂盛會「LisAni！LIVE TAIPEI 2025」昨（11╱22）起一連2天在台灣大學綜合體育館登場，首日由KOTOKO、伊藤美來、鈴木このみ、早見沙織、fripSide輪番上陣；今則由楠木ともり、ペイトン尚未、矢野妃菜喜、愛美、蒼井翔太接棒，壓軸登場的蒼井翔太開心與數千名樂迷分享：「昨天跟今天都喝了珍珠奶茶，真是太好喝了。演出結束後，我會去吃大雞排。」

蒼井翔太以動感十足的〈BAD END〉開場，接連演唱〈EVOLVE〉、〈絶世スターゲイト〉、〈PSYCHO:LOGY〉、〈Tone〉、〈give me ♡ me〉展現歌唱實力與舞台掌控力，他對粉絲說：「終於跟大家見面了，大家對我的喜愛，我都收到了，還想要再見到大家，希望可以有機會開個人的演唱會。」對於愛美在演出時丟禮物送給大家，他則浪漫表示：「我只能給大家愛了。」接著手比愛心地說：「真的很愛大家，今天真的度過了很幸福的時間。」

愛美背著吉他以〈カザニア〉開場。好玩國際文化提供

首次來台開唱的愛美背著吉他以〈カザニア〉開場，她很開心第1次參加海外的音樂祭「現正在日本巡迴演唱中，希望大家有機會可以來看我喔」！她也將自己的周邊商品吉他Pick丟向台下送給大家。

也是第1次參與海外活動的楠木ともり俏皮表示：「我即將在11╱26發行我的第2張專輯，雖然還有一段時間才發行，但有1首新歌〈Turquoise blue〉想唱給大家聽，日本也還沒表演過，可以說真的是首次表演，日本歌迷可能會羨慕，請大家要幫忙保密喔！」

楠木ともり為台灣粉絲獻唱新歌〈Turquoise blue〉。好玩國際文化提供

而ペイトン尚未充滿元氣的舞台魅力，讓樂迷們忍不住隨著旋律揮舞螢光棒，她不斷比愛心，也帶大家練習歌曲互動的動作，演唱結束後更向大家大喊：「我愛你！」

矢野妃菜喜被熱情粉絲感動，唱到〈ブルジョワタオル〉時，全場甩起毛巾，ペイトン尚未也跑上台應援並一起甩毛巾，全場氣氛推向最高潮，最後，她以〈ありがとうだよ〉溫暖作結。

