蒼藍鴿告別近視！ 大學眼科：新型植入式隱形眼鏡詢問度飆升20倍





【NOW健康 林志遠／台北報導】台灣近視人口不斷攀升，視力矯正已邁入「第四次視力革命」。大學眼科今年引進全新一代EVO ICL「微中央孔後房型」植入式隱形眼鏡後，門診詢問度已飆升20倍，成為2025年最受矚目的視力矯正技術之一。這股風潮甚至吸引知名醫師兼YouTuber「蒼藍鴿」於10月親身體驗，術後視力恢復至1.2並表示極高滿意度，使EVO ICL成為醫界的熱門話題。



全球市場看漲 EVO ICL成長動能強勁



根據Future Market Insights（FMI）報告指出，全球EVO ICL植入式隱形眼鏡市場於2025年估值約4億美元，預計2035年將達13億美元，預估將成長225%。

大學眼科觀察，今年中引進EVO ICL後，民眾詢問度節節攀升，顯示「可逆、安全又個人化」的視力矯正新選擇，正引發一波升級潮。





▲蒼藍鴿表示，EVO ICL最大的優勢，就是即使不滿意也能取出，且在夜間視力表現上也能維持穩定，讓他更感覺安心。（圖／大學眼科提供）



蒼藍鴿親身見證 從猶豫到放心的關鍵抉擇



身為兒科醫師與自媒體創作者的蒼藍鴿，原本雙眼近視約400度、散光約75度，雖非高度近視，但他坦言，過去生活中雖無重大不便，卻因口罩起霧、拍攝反光與妝髮不便等問題，始終對「摘掉眼鏡」懷抱想法。



蒼藍鴿表示，他早期考慮過雷射手術，但因夜間瞳孔偏大（約7mm），擔心術後出現眩光、夜間視力品質下降，因此遲遲未下決定。直到今年看到EVO ICL「新型」植入式隱形眼鏡在台灣引進的新聞後，發現其可逆、保留角膜結構的特性，終於打消顧慮、決定接受手術。他認為，EVO ICL最大的優勢，就是即使不滿意也能取出，且在夜間視力表現上也能維持穩定，讓他更感覺安心，並下定決心接受手術。

談及手術過程，蒼藍鴿笑稱，其實比想像中輕鬆！一眼手術約15分鐘就完成，他印象最深刻的是右眼鏡片植入後「立刻就能看見」的瞬間。術後12至24小時內，雙眼視力恢復至1.2，隔天便照常看診與工作。恢復期很短，術後照護也簡單，只要按時點藥、避免碰水即可。



如今，蒼藍鴿已完全擺脫眼鏡生活，拍片不再反光、戴口罩不再起霧，現在無論試戴太陽眼鏡還是智慧眼鏡，都能直接看清楚鏡面造型，「真的很方便！」





▲EVO ICL的問世象徵視力矯正科技邁入新階段。人類視力發展歷程依序是眼鏡、隱形眼鏡、雷射手術，如今邁入植入式隱形眼鏡時代，堪稱第四次視力革命。（圖／大學眼科提供）



EVO ICL新型植入式隱形眼鏡 掀起「第四次視力革命」



大學眼科榮譽總院長林丕容醫師指出，EVO ICL的問世象徵視力矯正科技邁入新階段。人類視力發展歷程依序是眼鏡、隱形眼鏡、雷射手術，如今邁入植入式隱形眼鏡時代，堪稱第四次視力革命。ICL術式於全球累計超過300萬例成功案例，並且EVO ICL新型植入式隱形眼鏡也通過美國FDA、歐盟、日本及台灣衛福部等多重認證，安全性與穩定度已獲廣泛驗證。



大學眼科院長陳威霖醫師分享，約15%至20%欲進行雷射矯正的患者，因角膜厚度不足或度數過高而被排除。如今EVO ICL提供新解方，適用於21至60歲、近視300度至2000度、散光100至400度族群，特別適合不符合雷射條件或想保留「可逆性」的民眾。



由於EVO ICL鏡片由生物相容性高的瑞士專利Collamer®材質製成，含高度親水性膠原蛋白成分，能與眼內組織長期自然共存，不改變角膜組織厚度與弧度，若未來有需要仍可取出，保留再次矯正的彈性。此外，長期配戴隱形眼鏡導致乾眼或過敏者，也能藉此減少刺激問題。



大學眼科院長葉威毅醫師補充說明，新型EVO ICL採用「後房型」設計，將晶體置於虹膜與天然水晶體之間，其關鍵的「微中央孔設計」可以幫助眼內房水流通，讓眼內保持良好的代謝循環，大大提升安全性。手術前需進行全方位檢查，包括角膜厚度、眼底健康、視網膜與黃斑部檢測等。若平時配戴隱形眼鏡，須停戴數天至數週，讓角膜恢復自然形態，以確保測量數據準確。



「專屬訂製」視覺體驗 視力矯正邁向客製化新時代



除了蒼藍鴿的親身體驗，大學眼科亦分享兩位素人案例，包括長年受困於高度近視且角膜厚度不足的年輕住院醫師，以及竹科科技新貴，他們在術後不僅恢復高清視力，更重新投入運動、潛水等生活樂趣。



EVO ICL不只是醫療技術升級，更是一種生活品質的提升，越來越多人開始重視「專屬訂製」的視覺體驗，這股趨勢正推動視力矯正邁向客製化新時代。大學眼科主任胡裕昇醫師也提醒，並非所有人都適合進行此項手術，仍須由專業醫師進行詳細檢查與評估，術後也需定期回診檢查，並維持良好用眼習慣，才能維持視覺品質。



