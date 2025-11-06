蒼藍鴿告別近視！ 大學眼科：新型植入式隱形眼鏡詢問度飆升20倍
【NOW健康 林志遠／台北報導】台灣近視人口不斷攀升，視力矯正已邁入「第四次視力革命」。大學眼科今年引進全新一代EVO ICL「微中央孔後房型」植入式隱形眼鏡後，門診詢問度已飆升20倍，成為2025年最受矚目的視力矯正技術之一。這股風潮甚至吸引知名醫師兼YouTuber「蒼藍鴿」於10月親身體驗，術後視力恢復至1.2並表示極高滿意度，使EVO ICL成為醫界的熱門話題。
全球市場看漲 EVO ICL成長動能強勁
根據Future Market Insights（FMI）報告指出，全球EVO ICL植入式隱形眼鏡市場於2025年估值約4億美元，預計2035年將達13億美元，預估將成長225%。
大學眼科觀察，今年中引進EVO ICL後，民眾詢問度節節攀升，顯示「可逆、安全又個人化」的視力矯正新選擇，正引發一波升級潮。
▲蒼藍鴿表示，EVO ICL最大的優勢，就是即使不滿意也能取出，且在夜間視力表現上也能維持穩定，讓他更感覺安心。（圖／大學眼科提供）
蒼藍鴿親身見證 從猶豫到放心的關鍵抉擇
身為兒科醫師與自媒體創作者的蒼藍鴿，原本雙眼近視約400度、散光約75度，雖非高度近視，但他坦言，過去生活中雖無重大不便，卻因口罩起霧、拍攝反光與妝髮不便等問題，始終對「摘掉眼鏡」懷抱想法。
蒼藍鴿表示，他早期考慮過雷射手術，但因夜間瞳孔偏大（約7mm），擔心術後出現眩光、夜間視力品質下降，因此遲遲未下決定。直到今年看到EVO ICL「新型」植入式隱形眼鏡在台灣引進的新聞後，發現其可逆、保留角膜結構的特性，終於打消顧慮、決定接受手術。他認為，EVO ICL最大的優勢，就是即使不滿意也能取出，且在夜間視力表現上也能維持穩定，讓他更感覺安心，並下定決心接受手術。
談及手術過程，蒼藍鴿笑稱，其實比想像中輕鬆！一眼手術約15分鐘就完成，他印象最深刻的是右眼鏡片植入後「立刻就能看見」的瞬間。術後12至24小時內，雙眼視力恢復至1.2，隔天便照常看診與工作。恢復期很短，術後照護也簡單，只要按時點藥、避免碰水即可。
如今，蒼藍鴿已完全擺脫眼鏡生活，拍片不再反光、戴口罩不再起霧，現在無論試戴太陽眼鏡還是智慧眼鏡，都能直接看清楚鏡面造型，「真的很方便！」
▲EVO ICL的問世象徵視力矯正科技邁入新階段。人類視力發展歷程依序是眼鏡、隱形眼鏡、雷射手術，如今邁入植入式隱形眼鏡時代，堪稱第四次視力革命。（圖／大學眼科提供）
EVO ICL新型植入式隱形眼鏡 掀起「第四次視力革命」
大學眼科榮譽總院長林丕容醫師指出，EVO ICL的問世象徵視力矯正科技邁入新階段。人類視力發展歷程依序是眼鏡、隱形眼鏡、雷射手術，如今邁入植入式隱形眼鏡時代，堪稱第四次視力革命。ICL術式於全球累計超過300萬例成功案例，並且EVO ICL新型植入式隱形眼鏡也通過美國FDA、歐盟、日本及台灣衛福部等多重認證，安全性與穩定度已獲廣泛驗證。
大學眼科院長陳威霖醫師分享，約15%至20%欲進行雷射矯正的患者，因角膜厚度不足或度數過高而被排除。如今EVO ICL提供新解方，適用於21至60歲、近視300度至2000度、散光100至400度族群，特別適合不符合雷射條件或想保留「可逆性」的民眾。
由於EVO ICL鏡片由生物相容性高的瑞士專利Collamer®材質製成，含高度親水性膠原蛋白成分，能與眼內組織長期自然共存，不改變角膜組織厚度與弧度，若未來有需要仍可取出，保留再次矯正的彈性。此外，長期配戴隱形眼鏡導致乾眼或過敏者，也能藉此減少刺激問題。
大學眼科院長葉威毅醫師補充說明，新型EVO ICL採用「後房型」設計，將晶體置於虹膜與天然水晶體之間，其關鍵的「微中央孔設計」可以幫助眼內房水流通，讓眼內保持良好的代謝循環，大大提升安全性。手術前需進行全方位檢查，包括角膜厚度、眼底健康、視網膜與黃斑部檢測等。若平時配戴隱形眼鏡，須停戴數天至數週，讓角膜恢復自然形態，以確保測量數據準確。
「專屬訂製」視覺體驗 視力矯正邁向客製化新時代
除了蒼藍鴿的親身體驗，大學眼科亦分享兩位素人案例，包括長年受困於高度近視且角膜厚度不足的年輕住院醫師，以及竹科科技新貴，他們在術後不僅恢復高清視力，更重新投入運動、潛水等生活樂趣。
EVO ICL不只是醫療技術升級，更是一種生活品質的提升，越來越多人開始重視「專屬訂製」的視覺體驗，這股趨勢正推動視力矯正邁向客製化新時代。大學眼科主任胡裕昇醫師也提醒，並非所有人都適合進行此項手術，仍須由專業醫師進行詳細檢查與評估，術後也需定期回診檢查，並維持良好用眼習慣，才能維持視覺品質。
# 首圖來源／大學眼科提供
更多NOW健康報導
▸秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵
▸換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌
其他人也在看
桃園跨局處推動防疫應變 本土登革熱疫情正式解列
桃園市長張善政昨（5）日下午主持市政會議時表示，桃市本土登革熱疫情，已在5日正式解列，市府自9月22日接獲首例通報後，便積極於最短時間內啟動防疫應變機制，由副市長王明鉅召開跨局處會議，以其醫學專業知識整合防疫資源，投入防治工作，最終得以有效控制疫情擴散，守護市民健康與安全。 張善政指出，感謝市桃園電子報 ・ 1 天前
病人安全觀摩 澎湖醫院獲地區醫院及長期照護雙冠
（中央社澎湖縣6日電）澎湖醫院日前參加衛生福利部所屬醫院「病安稽核分享觀摩會」，分別榮獲地區醫院組及長期照護組雙料冠軍，展現出醫院在病人安全與長期照護管理上的卓越成果。中央社 ・ 1 天前
病安稽核分享 澎湖醫院獲地區醫院與長期照護雙冠 (圖)
部立澎湖醫院日前參加衛生福利部所屬醫院「病安稽核分享觀摩會」，分別榮獲地區醫院組及長期照護組雙料冠軍，展現醫院在病人安全與長期照護管理上的卓越成果。中央社 ・ 1 天前
77歲老翁更換人工膝關節後走路歪斜疼痛 經台中慈濟關節中心翻修手術才改善
許多民眾年紀大了，罹患膝蓋退化性關節炎，以為更換人工膝關節後就可改善，結果卻不如預期！台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔表示，國內外統計，人工膝關節置換手術後仍有1~2成病人對結果不甚滿意，強調術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。77歲林姓老翁，去年因退化性關節炎造成走路疼痛，到醫院院接受人工膝關節置換自由時報 ・ 1 天前
醫師建議 糞便出現異常應盡速至醫院檢查 (圖)
大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，一名患者因便秘檢查出大腸癌，醫師建議，民眾在上廁所時，只要出現糞便異常，排便習慣開始腹瀉或便秘，或是腹瀉與便秘交替出現等症狀，就應到醫院進一步檢查。中央社 ・ 1 天前
新北秋冬防疫升級 攜手全聯、家樂福增設「左流右新」接種站送健康禮
記者黃秋儒／新北報導 為加強秋冬防疫，自本(114)年11月1日起已擴大流感及新冠疫…中華日報 ・ 1 天前
太魯閣峽谷藝術音樂季 15日太魯閣台地登場
「2025太魯閣峽谷藝術音樂季」主場音樂會將於11月15日在太魯閣台地登場，今年以「攜．守太魯閣」為主題，邀請到「樂興之時」管絃樂團、一點草木及第2屆太魯閣好聲音徵選第一名的得主等多個在地樂舞團體演出，也安排一整天的文化市集。太魯閣國家公園管理處邀請大家到太魯閣台地聽音樂、逛市集。自由時報 ・ 20 小時前
中央出錢、市府出力！台中神岡陽明山排水護岸重建完工
去年凱米颱風重創台中市神岡區陽明山排水，導致下游護岸崩塌、道路被沖斷，兩岸居民一度無法通行。立委楊瓊瓔接獲通報後立即前往會勘，並協調水利署第三河川分署核定4740萬元全額補助，推動「陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」，歷經10個月施工，工程終於順利完成，楊瓊瓔今日與市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德前往視察，感謝中央與市府團隊通力合作，一起守護地方安全。中時新聞網 ・ 22 小時前
豬哥亮過世8年有新計劃？謝金晶揭實情 再吐槽老爸娶4妻風流史
「秀場天王」豬哥亮過世8年多，許多觀眾都無法接受他離開的事實，近日，女兒謝金晶在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》第二季驚吐，豬哥亮現在忙於新的歌廳秀，引起評審長許效舜等人的激烈討論。中時新聞網 ・ 21 小時前
拆彈成功、防疫成效顯著？盧秀燕：中央地方同心展現成果
台中一養豬場爆發非洲豬瘟致全國豬隻禁運禁宰15日，市長盧秀燕稱：拆彈成功，即時解除危機；而市府昨向市議會提出非洲豬瘟防疫專案報告，報告中總結「防疫成效顯著」，引發質疑。盧秀燕回應指出，中央與地方目標一致，「我們最大的任務就是把疫情鎖在案場、讓病毒不外流」，在中央與地方共同努力下，確實達成這一階段性目標。中時新聞網 ・ 23 小時前
全台唯一寶石珊瑚媽祖遭竊！警12小時內逮2嫌 上千萬珠寶全追回
[Newtalk新聞] 宜蘭南方澳的全台唯一寶石珊瑚媽祖廟「進安宮」昨日遭竊，男子從三樓空氣窗潛入，一口氣盜走「珊瑚媽祖」神像上的黃金項鍊與高價珊瑚飾品，警方展開追查並於12小時內在台北和台中逮捕35歲陳姓主嫌及27歲陳姓共犯，失竊物品均已成功追回。 進安宮上千萬飾品遭竊，蘇澳分局與宜縣警局刑事警察大隊成立專案小組，經過比對監視器鎖定涉案車輛，並掌握2名陳姓犯嫌身分，昨日下午在台北逮捕35歲陳姓主嫌，並在其女友租屋處樓梯間夾層起獲裝在塑膠袋內的失竊物品，晚間於台中逮獲27歲陳姓共犯。 陳姓主嫌遭逮後供稱，因投資失利，一時興起才與認識3年多的同夥行竊。警方尚在釐清案情，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。 此次進安宮失竊物品，包括五鳳冠上兩顆重達120克拉的深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖、珊瑚串珠及披肩下的四時如意串飾等，總價值近3千萬元。廟方得知失竊物品尋回，第一時間表示，感謝各界關心，進安宮遭竊，經警方努力不懈配飾全數追回，竊賊也已找到，謝謝大家的關心。查看原文更多Newtalk新聞報導太子集團「爆乳特助」交保笑著離開！ 劉純妤Linkedin自爆：常處理特殊任務桃園南門市場大火新頭殼 ・ 23 小時前
國台辦願與國民黨共謀統一 汪浩：自掘墳墓「喝滅黨的送葬酒」
國台辦5日針對國共未來合作議題，稱願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨在內的台灣各政黨、人士，為國家謀統一。作家汪浩今（6）日說，國民黨恐將自掘墳墓，與中共把酒言歡，喝的不是友誼，而是滅黨的送葬酒。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
加拿大1省批測速照相淪為「斂財工具」 將全面禁用
加拿大1省批測速照相淪為「斂財工具」 將全面禁用EBC東森新聞 ・ 23 小時前
崇文國中拳擊隊睽違13年 再奪總統盃團體冠軍 女孩淚汗寫榮耀
崇文國中拳擊隊今年全國總統盃拳擊錦標賽勇奪國中女子團體冠軍，睽違13年重返榮耀寶座！全國53所國中、620名選手展開激戰，崇文女孩以3金2銀2銅佳績稱霸女子組，男生組也摘1金2銀，獲國男團體第三，全校沸騰。「這是女孩們用淚水與汗水換來的！」教練林源激動表示，上次奪冠已13年前，這期間五度亞軍、兩度季自由時報 ・ 1 天前
謝侑芯驟逝 「OnlyFans突更新」 助理曝內幕
謝侑芯驟逝 「OnlyFans突更新」 助理曝內幕EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 小時前
MLB／大谷翔平4度奪銀棒獎！超越他成日本第1人 美媒讚：坐等MVP三連霸
國聯銀棒獎獲獎名單在7日出爐，大谷翔平不但成功完成3連霸，生涯4度獲選也正式超越鈴木一朗，成為聯盟史上奪下最多次該獎座的日籍球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前