蒼鷹號掛載「2軍規等級設備」 蘇紫雲：皆需考慮解析度

現在各單位都動起來要找尋辛上尉，而民間航空公司也投入搜救行動中，他們的「蒼鷹號」掛載合成孔徑雷達及紅外線熱像儀，不過近期低溫影響，人在海中有失溫風險，蘇紫雲分析，若人失溫一段時間，和海溫還是有差距，設備仍能起作用，但兩種設備都需要考慮「解析度」，送回影像能否辨識出搜尋的目標。

凌晨時分工作人員，在台東棚廠內忙進忙出，蒼鷹號整備完成正式起飛，花蓮F-16戰機失事，民間航空公司也加入，找尋辛上尉的搜救行動，蒼鷹號機腹掛載著，合成孔徑雷達及紅外線熱像儀兩種軍規等級設備，根據了解合成孔徑雷達，能夠進行半徑340公里，大 範圍 的搜索，而紅外線熱像儀，則具備「短波紅外線」的功能，可以在「惡劣天候及夜晚」發揮效能。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說：「目前用在海面跟人體搜索最有效的，應該是短波的紅外線，溫度在水中散失得較快，所以它就憑藉得比較大的溫差，在人體的部分就變成可視度比較高，合成孔徑雷達原理是利用電波掃描海面，遇到不同的物體就會反射，電波反射的物體成像，它可以穿透雲霧，所以可以作為海面多氣候變化一個重要搜索工具。」

但受大陸冷氣團影響，連日低溫而人在海裡，更有失溫危機，在這種情況下，紅外線熱像儀還能起作用嗎，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說：「這兩種系統都可能要考慮到解析度，反射回來的影像，也就是可辨識度，如果說被搜救的人員他已經失溫了，基本上還是看得到，因為如果失溫，那他在一段時間內，溫度還是會跟海水不同。」找尋辛上尉分秒必爭，各單位動起來，民間也加入搜救行列，要和時間賽跑。

