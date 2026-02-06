蓄水量略低於5年平均！北水分署多管齊下 啟動地面型人工增雨

面對稻作即將開灌用水，寶二水庫6日實施今年第2次人工增雨。（北水分署提供／邱立雅竹縣傳真）

保障竹科園區、大新竹民生以及灌溉用水的寶二、寶山水庫，近期總蓄水量略低近5年平均100萬噸，目前竹科園區已自行節水7％，北水分署多管齊下開源支援新竹，6日上午也啟動今年度第2次人工增雨作業。北水分署承諾跨機關全力維持供水穩定，呼籲各界加強節約用水。

新竹主要水庫寶山及寶二水庫，截至6日上午11時20分，總蓄水量2336萬噸，蓄水率60.2％，略低近5年平均約100萬噸。北水分署表示，因應目前水情及新竹用水量需求，除日日監看水情且桃竹幹管以最大量支援新竹外，並已啓用頭前溪37口備援水井，同時亦啓動油羅溪緊急抽水系統，另新竹科學園區亦已自行節水7％，跨機關均全力維持供水穩定。

廣告 廣告

寶二水庫6日上午實施人工增雨後，近中午便開始飄雨。（北水分署提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹地區今年1期稻作預計自2月9日開始供灌，且近期降雨偏少，所以北水分署長謝明昌率員巡視上坪堰及水庫庫區等水情，並至附近廟宇祈福，同時啟動人工增雨作業，力求供灌順利及所轄區域供水穩定。

謝明昌於上坪堰視察時，見山區雲層籠罩，協調在寶二水庫實施人工增雨，並於6日上午10時40分施放地面型焰劑，為今年本水庫第二次（前次為1月31日）實施，實施人工增雨後，約11時20分寶二水庫已開始飄雨。

北水分署強調，現階段新竹枯水期河川流量較不足，故再次呼籲各界加強節約用水，讓有限水源能做最有效率運用。

更多中時新聞網報導

錢少、事多、責任重 教師荒難解

Elly、Lily緬懷大S 姊妹情深是榜樣

張新成、王玉雯青梅竹馬變情侶