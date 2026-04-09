蓋不下去了！ 中石化宣布賣京華廣場土地 北市府：該地目前無法轉售登記

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受京華城都更案一審宣判結果出爐影響，威京集團旗下中石化公司8日發布重訊，宣布將啟動京華廣場土地處分案。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 受京華城案一審宣判結果出爐影響，威京集團旗下中國石油化學工業開發股份有限公司（下稱：中石化）昨（8）日發布重訊，表示由於專案進度落後且效益不如預期。因此，董事會通過決議，將授權啟動京華廣場土地處分案。不過，台北市政府則表示，由於該地目前仍遭北檢扣押所形成「禁止處分」狀態，所以無法進行實質轉售登記。

京華廣場原先是京華城購物中心，不過威京集團不堪京華城長期虧損於2019年標售，並由威京集團旗下中石化子公司鼎越開發股份有限公司（下稱：鼎越開發）以新台幣372億1萬元得標，同時將其拆除改建京華廣場。其中，京華廣場原預計今年完工，不過隨後爆發京華城弊案，使其遭勒令停工，而台北地院日前也對京華城案進行一審宣判，並宣布沒收鼎越開發121億545萬6,748元不法所得。

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中石化總理經陳穎俊昨日與鼎越開發總經理陳文可召開重訊記者會。陳穎俊表示，由於鼎越開發所屬之「京華廣場」開發案於過去一兩年受到外部等不確定因素，以及法律程序上衝擊，致使整體工程等相關期程嚴重延宕，且效益不如預期，甚至還增加大量財務資金資本，對還款時程造成龐大壓力。因此，董事會審慎評估經濟環境、母子公司整體營運資金等需求後，正式做出處分資產的決定。

陳穎俊表示，董事會決議以先前容積率728％為基礎，也就是基本容積率560％加上30％容積移轉，授權董事長與相關外部單位進行協商，並在獲得合法、合理的解決方案，以及各單位同意後，正式啟動土地處分程序。由於該案所涉金額之大，因此兩公司將提報年度股東常會進行討論，並獲股東授權後，董事會會在公司治理規範與法令框架下，全權處理後續土地處分事宜。

至於處分後資金之用途，陳穎俊表示，會優先償還金融機構借款，以減輕利息負擔。此外，剩餘資金將強化財務結構與轉型動能，並挹注中石化未來的核心業務發展與長期規劃，為股東創造更長期的價值。而陳文可也強調，728％容積率本身應無法律爭議，但目前關鍵在於須解除扣押令，才能讓資產處分得以進展。

對於中石化宣布處分京華廣場一事，台北市政府表示，由於該地目前仍處北檢假扣押所形成「禁止處分」之狀態。而在假扣押解除之前，縱然中石化內部做出決議或授權，仍無法辦理實質進行產權移轉或過戶登記，任何形式的出售或產權移轉皆難以進行。

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