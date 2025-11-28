蓋了整整一年！台灣神人《Minecraft》重現「理想版台北車站」，細節曝光網全跪了

《Minecraft》（麥塊）作為全球最受歡迎的沙盒遊戲，給予了玩家無限的創造空間。多年來，我們看過無數神人打造出令人嘆為觀止的虛擬建築，而今年一位台灣玩家的作品再次刷新了大家的眼界。他耗時整整一年，憑藉著驚人的毅力與細節控，在遊戲中不只是「還原」，更是「重新設計」了大家熟悉的台北車站，甚至連周邊商圈都進行了大規模的都市更新。

《Minecraft》台灣玩家以台北車站與周遭為主題，打造出夢幻作品（圖源：Facebook／林奕辰 授權）

這位名為林奕辰的玩家在 Facebook 社團「鐵道文化之旅」曬出了他的心血結晶。他透露，之所以會有這個構想，是因為看到台中、台南、高雄等地的新車站規劃，都能完美結合古蹟保存與現代化的人行動線，這讓他萌生了念頭：「如果台北車站也能重新設計，會是什麼樣子？」

廣告 廣告

在他的設計中，台北車站採用了高架化形式，試圖打造出更具現代繁華感的商圈面貌。建築風格上，他致敬了歷史，選用日治時期「第三代台北車站」的現代主義風格作為主體，並融合了台北雙子星的第一代外觀設計。更大膽的是，為了發揮台北車站身為交通樞紐的強大吞吐量，他直接將「台北大巨蛋」搬遷至此，希望能藉此帶動整體的周邊發展。

這組照片曝光後，立刻在社群引發轟動，網友們的第一反應幾乎都是：「超強！！！跪了」、「玩麥塊的小孩不會變壞」、「身為骨灰級玩家，請你收下我的膝蓋，這真的是真愛才做得出來的」、「求地圖檔+1」、「這就是別人的《Minecraft》」

除了讚嘆技術，許多網友也對設計中的「亮點」開起了在地玩笑。有人發現車站招牌似乎少了一點「味道」，幽默留言：「你的台北車站招牌怎麼沒有那個掉下來的『火』字？這樣我要怎麼跟朋友約在火字下集合啦！」。