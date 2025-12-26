蓋了10年還沒好？雪山最重要山屋重建恐再無期限 設計師嘆：看不到終點

位於雪山主峰線要道的三六九山莊重建工程進度受阻，目前工程停工，完工時程仍待後續履約調解結果。（圖／翻攝自國家公園署）

位於海拔3150公尺的三六九山莊，長年是登山客攀登雪山主峰與聖稜線的重要中繼住宿點，地位與排雲山莊、天池山莊並列。然而，這座知名高山山屋的重建工程近日卻傳出停工危機，原訂明年9月底完工的目標時程出現重大變數，引發山友與各界關注。

國家公園署提供的三六九山莊完工示意圖，原訂於2026年完工，但官方坦言目前時程難度偏高。（圖／翻攝自國家公園署）

負責三六九山莊改建設計的建築師、同時也是資深山友的吳夏雄，近日在臉書發文抒發心情。他表示，原本打算與布農族友人共度聖誕佳節，卻臨時接獲通知，需緊急返回台北出席公共工程委員會會議，才得知承包商已正式提出履約調解申請，讓他相當錯愕與無奈。

吳夏雄指出，三六九山莊工程自發包至今已歷時4年，實際完成的項目僅有臨時運輸用的單軌車道，其餘主體工程幾乎未能推進。施工期間，廠商多次以高山環境惡劣、氣候條件不利、材料運輸困難，以及建築結構設計過於嚴謹等理由，要求降低施工標準或變更設計，甚至提出解除合約的主張，導致工程進度一再延宕。

他強調，三六九山莊工程在招標階段即已完整揭露設計內容與施工環境條件，廠商投標前理應充分了解高山工地的限制與風險，如今卻屢屢提出新要求，甚至進入調解程序，讓他質疑對方是否仍有持續施工的誠意。他感嘆，自己從72歲一路投入到82歲，前後10年的心血，恐怕面臨付諸流水的結果。

三六九山莊重建工程坐落於高山嚴峻環境，自啟動以來進度並不順利。近期承包營造廠商正式提出履約爭議，要求由公共工程委員會介入調解，工程因此陷入停滯。這項消息對長年使用雪山路線的登山客而言，無異於晴天霹靂。

對於外界質疑，承包廠商也提出自身難處。業者表示，三六九山莊距離登山口約7公里，主要仰賴直升機空運物資，但在德安航空退出後，民用直升機難以投入施工，改採單軌運輸又受到載重與尺寸限制。例如設計所需的十多公尺長鋼材，單軌一次僅能運送約6公尺，根本無法送達現場。業者曾建議改以分段鋼材銜接設計，卻未獲採納，另也反映工程款項撥付時程影響施工士氣。

對此，雪霸國家公園管理處表示，理解高山工程的施工困難，針對廠商反映的問題，均依規定核實扣除相關工期，並盡力協助分攤風險。管理處也說明，目前案件已進入履約爭議調解程序，將在公平、合理的法律基礎下，尋求對公共利益與工程推動最有利的解決方案。

三六九山莊重建是否能走出停工僵局，仍有待後續調解結果出爐。對許多長期投入雪山路線的山友而言，這座山屋不僅是避風休息的設施，更承載著台灣高山登山文化的記憶，未來發展備受關注。

與三六九山莊重建設計的建築師、資深山友吳夏雄在臉書發文指出，承包廠商提出履約爭議並要求調解，直言對方已無持續施工誠意，工程前景堪憂。（圖／翻攝自臉書，吳夏雄）

