蓋北宜高鐵得花4000億！張景森籲「這方案」最省錢有效率：成本只要4分之1

北宜高鐵計畫近期再次掀起社會討論，有聲音質疑其建設經費高達4000億、時間效率不高等，前政務委員張景森日前也直言，北宜高鐵規劃「愚蠢且不科學」。他今（15）日對此呼籲，將「直線鐵路」方案當作北宜高鐵的替代案，並指出興建直鐵，而非高鐵的5大好處。

張景森表示，他反對宜蘭高鐵，「是因為它是一個很爛的方案」，北宜交通改善，並非一定得建高鐵、花大錢，其實早就有一條宜蘭縣政府提出來，而且最有效率的方案，那就是「北宜直線鐵路」。

張景森貼出照片顯示，紅色線「新方案一」沿著國道5號，穿越翡翠水庫集水區，從南港直接拉到頭城的直線方案，「這一條方案非常棒，值得跟大家推薦！」

張景森指出，此方案第一個優點是「路線最短、行車最快」，這條直線鐵路全長約36公里，比高鐵延伸宜蘭方案的60公里短了近一半，行車時間只要37分鐘，比現行台鐵節省將近一半以上時間，絕對不會比高鐵慢，對上班族或宜蘭往返台北旅客來說，效率非常高。

張景森續指，「建設成本較低、票價便宜」，整條路線造價按2016年左右的評估約600億元，就算是現在也不會超過1000億。相比高鐵延伸方案的3520億元，成本只有4分之1，這意味著，票價也可能只有高鐵的4分之1。

​張景森提到，第三點為「方便通勤、整合現有交通網」，直線鐵路接入現有台鐵系統，沿線站點多，通勤族上下車方便，旅客不需要轉車就能直達台北與宜蘭各主要城鎮，比高鐵方案的一站制、需轉乘更加便利。對花東的旅客更是方便，一路到底、不用轉車，省時方便。

張景森表示，直鐵方案可以比高鐵更早完工、成本更低。（柯承惠攝）

​​張景森表示，第四，「興建時間更短，可以比高鐵更早完工」，以工程規模估算，因為路線短，工期當然較短，而且旁邊的國道5號施工時，已經把地質水文搞得非常清楚，所以工程可能更為順利。

​張景森說，這個方案過去已經做過初步規劃，也提出過環評報告，如果總統賴清德與行政院長卓榮泰決定重新啟動，那麼開始規劃設計到動工，總工期約8到11年，比高鐵延伸方案約13年的工期還要短2到5年。大家不要擔心現在政策改向，未來會遙遙無期，相反地，很快就能享受更便利的鐵路交通。

張景森指出，第五點則是「未來可以升級為高鐵」，直線鐵路可以預留寬軌設計，等環島高鐵路評估完成，如果確實有興建的需要，未來可以升級為環島高鐵的一段，並不妨礙宜蘭人的高鐵夢。

