蓋厚被還是冷？醫師實測「三明治蓋被法3步驟」更保暖





醫師提醒冬天是猝死高峰期！除了呼籲「心肌梗塞5成無症狀」、「暖心6招抗寒保命」、「暖暖包如何貼才暖」之外，大家也會忍不住會蓋上厚重棉被取暖，但還是常常被冷醒，究竟「棉被怎麼蓋更保暖」？家醫科醫師也特別透過粉專分享正確暖被妙招。



「三明治蓋被法」3步驟

家醫科陳欣湄醫師，透過「陳欣湄。家醫科女醫師日常」粉專，提醒蓋上厚重棉被還是覺得冷，不一定是體虛，調整蓋被方法後獲得了改善。陳欣湄醫師經過實測後，分享來自日本的「三明治蓋被法3步驟」：

第一層「床墊上鋪薄毛毯」： 不讓背部貼在冷冷床墊上，可以讓熱氣不被床墊帶走（這步驟很多人都會忽略）。

第二層「蓋上主要保暖棉被」：像是羽絨被、石墨烯被，一般冬被都可以，這層可以幫忙「存熱」。

第三層：「最上層再蓋一條薄毛毯」：這樣等於幫棉被加一層「外套」，就像三明治一樣，可以「把中間的熱鎖住，擋住冷空氣不易鑽進來」。

2族群「不建議蓋厚被」

陳欣湄醫師分享很多人改成上述這樣蓋棉被的方式後，通常會覺得「同一件棉被，變比較暖」。此外，陳醫師也提醒，長輩與行動不便的人，需注意不要蓋太重的被子，避免翻身吃力的情形出現。若出現半夜「熱到流汗」、「睡得很悶」的狀況出現：

代表不需蓋那麼多層棉被。

可以換薄一點的被子。

希望大家都能找到適合自己的棉被蓋法，提升睡眠品質的同時，也能正確保暖讓身體更健康。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

