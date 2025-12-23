蓋婭莊園x民眾化身「聖誕好人」當心願的塗鴉變成真實驚喜 圓孩子們小小聖誕奇蹟

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】今年聖誕節，蓋婭莊園攜手瑪利亞社會福利基金會，共同舉辦「聖誕好人｜禮物募集企劃」，邀請民眾認領孩子們親手畫下的聖誕心願，為早療與身心障礙孩子送上一份溫暖的節日祝福。

活動中，孩子們以純真的筆觸描繪心中最想收到的禮物，每一幅畫作都承載著期待與想像。這些畫作於蓋婭莊園現場、粉絲專頁線上展出後，引起許多民眾共鳴，紛紛化身「聖誕好人」，認領心願、準備禮物，讓愛在節慶中悄悄累積。

本次募集活動已於近日圓滿落幕，並於12/22(一)上午，由蓋婭莊園的聖誕老人代表認領民眾，將滿載祝福的禮物親送至瑪利亞基金會，交到孩子們手中，為孩子們帶來驚喜與笑容，也讓他們的聖誕願望成真。

此外，蓋婭莊園於活動期間同步推出「小王子愛心公益套組」，每售出一組，莊園即額外提撥捐款支持瑪利亞社會福利基金會，將消費行動轉化為實際的公益力量，讓更多關懷得以延續，也為孩子們累積更多溫暖與支持。

蓋婭莊園表示，希望透過此次活動，讓更多人看見孩子們最真誠的心願，也讓公益不只是形式上的付出，而是能實際走進生活、成為溫暖人心的行動。未來，莊園也將持續結合品牌力量，攜手公益夥伴，讓愛在不同角落持續發生。

在這個充滿祝福的冬天，每一份善意，都是成就聖誕奇蹟的重要力量。

圖：今年聖誕節，蓋婭莊園攜手瑪利亞社會福利基金會，共同舉辦「聖誕好人｜禮物募集企劃」，邀請民眾認領孩子們親手畫下的聖誕心願，為早療與身心障礙孩子送上一份溫暖的節日祝福，也圓孩子們小小的聖誕奇蹟。（記者吳瑞興翻攝）