蓋洛普全球調查 台灣民眾最憂心政治冠全球

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據民調機構蓋洛普（Gallup）今天公布最新全球調查，在107個受訪國家中，僅9國將「政治或政府」視為首要問題，其中台灣以高達50%的比例位居榜首，顯著高於其他國家。

Axios新聞網報導，蓋洛普於2025年3月至10月期間，在107個國家中分別對約1000名15歲以上民眾進行調查。結果顯示，在將政治或政府視為國家首要問題的比例上，台灣以50%居首，其次為斯洛維尼亞的34%。

美國和西班牙均為33%，韓國31%，匈牙利28%，孟加拉與荷蘭均為22%，芬蘭20%，而高收入國家的中位數僅為14%。

民調結果顯示，美國人表示國家當前最大的問題是政治，而在107個受訪國家中，只有另外8個國家將政治列為首要問題，這顯示了美國人之間高度的政治兩極化和普遍的不滿情緒。

唯一在統計上將政治問題列為首要之務比例顯著高於美國的是台灣。台灣正承受著來自中國日益增長的政治壓力。

這項調查的訪問題目為「您認為貴國目前面臨最重要的問題為何？」，受訪者作答後，蓋洛普再將回應整理歸類。

各國的答案幾乎都相同，在這些國家中，有23%的成年人認為是經濟問題，這個比例是工作、政治或安全等次要常見問題的兩倍以上。

35歲以下的受訪者更可能將經濟視為首要關切議題，這表明即使在高收入國家，年輕一代也深感經濟現況令他們失望。

從更宏觀的角度來看，蓋洛普的另一項獨立調查發現，在過去10年中，美國人更傾向於將政府視為國家的首要問題，但目前尚不清楚所有美國人擔憂的究竟是政治或政府的哪個具體問題。

對民主黨人而言，擔憂主要集中在總統川普身上，共和黨人則更關注對民主黨的不信任、對腐敗的憤怒以及對國家在世界地位的焦慮。

蓋洛普全球新聞資深撰稿人維格斯（Benedict Vigers）表示，高度民主國家的民眾通常更敢於公開批評政府。（編譯：李佩珊）1150205