蓋洛普民調：美國人禁毒戰爭的樂觀情緒創歷史新高

[Newtalk新聞] 民調機構蓋洛普（Gallup）5日公佈最新民調，認為美國在禁毒戰爭中取得進展的美國民眾比例創歷史新高。

蓋洛普公司於10月1日至16日對1000名成年人進行了一項隨機全國電話調查。結果顯示，45%的成年人表示，美國在「應對非法毒品問題」方面取得了「很大」或「一些」進展，這是自2000年以來蓋洛普記錄到的最高比例，當時持相同觀點的受訪者比例為47%。

蓋洛普上次在2023年提出此問題時，只有24%的成年人持相同觀點。這是自該公司1995年開始調查該問題以來的最低比例。

蓋洛普分析師麥卡錫（Justin McCarthy）指出，民調結果的波動反映了共和黨受訪者「樂觀情緒的激增」，因為川普政府對涉嫌向美國走私芬太尼和其他鴉片類藥物的船隻發動了導彈襲擊。

麥卡錫在調查結果摘要中寫道：「美國民眾對國家在打擊非法毒品問題上取得的進展感到更加鼓舞，但這主要反映了共和黨人在川普及其限制毒品入境美國方面採取的積極行動下，對該黨的印像有所改善。」

認為國家在打擊非法毒品方面取得進展的共和黨人比例，從2023年的上次民調時的12%，飆升至創紀錄的74%，驟增62％。

與此同時，自稱獨立人士的民眾對國家在打擊非法毒品方面取得進展的看法增長則較為緩慢，從21%增至34%，而民主黨人的看法則從40%下降至33%。

《華盛頓時報》（The Washington Times）報導，毒品政策和成癮專家們認為，這個調查結果證實，川普總統的政策已經改變了公眾對疫情期間藥物過量死亡人數激增的看法。

密西根州成癮問題專家、AddictionResource.net網站聯合創始人托德（Justin Todd）說：「拋開政治不談，川普比拜登更擅長媒體運作，他從不放過任何分享自己想法、觀點和『政績』的機會。」

也有人認為，還需要更多研究來證實現實是否會隨著大眾認知的改變而改變。

一直關注聯邦毒品政策的德州大麻合法化倡導者喬伊納（Jerry Joyner）說：「沒錯，本屆政府似乎顯著改善了公眾形象，這很重要，但這能否轉化為實質性的、可持續的進展，還有待觀察。」

還有一些人引用美國疾病管制與預防中心2月份的一項估計，2023年10月至2024年9月期間，藥物過量致死人數比前一年下降了24%。

史丹佛大學心理學家兼成癮研究員漢弗萊斯（Keith Humphreys）表示：「要是吸毒過量致死人數仍然居高不下，我認為川普銷毀毒品船不至於能影響許多人對美國毒品政策的看法。」

在今年的蓋洛普民調中，10%的受訪者表示美國在毒品治理方面取得了「很大」進展，創下30年來的最高紀錄。認為美國「嚴重倒退」的比例則只有8%，創下民調歷史新低。

賓州大學研究非法鴉片類藥物和芬太尼使用的衛生政策教授、經濟學家鮑威爾（David Powell）則認為，拜登政府時期吸毒過量致死人數的減少，可能是蓋洛普民調結果出現新變化的原因之一。

他指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，2023年10月至2024年9月期間，藥物過量致死人數為8.7萬人，低於前一年的11.4萬人，也是自2020年6月以來任何一年中的最低值。

鮑威爾說：「我們終於看到，在此期間，鴉片類藥物過量致死人數有所下降。雖然藥物過量致死人數仍然很高，但正朝著正確的方向發展。」

